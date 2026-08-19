Fiesta Nacional de la Avicultura: prepararon un pollo al disco para 250 personas

La Fiesta Nacional de la Avicultura tuvo su presentación oficial en Crespo y la gastronomía volvió a ocupar un lugar destacado: un grupo de cocineros locales preparó un gran pollo al disco destinado a unas 250 personas entre autoridades, empresarios e invitados.

La elaboración estuvo a cargo de gastronómicos convocados por la Municipalidad de Crespo, una modalidad que ya se había implementado anteriormente. Eugenia, una de las responsables de la preparación, explicó a Elonce que este tipo de degustaciones forma parte de las actividades previas a la tradicional celebración.

"Ya es la segunda vez que utilizan esta modalidad de convocar gastronómicos de la ciudad. En los eventos previos a la Fiesta Nacional de la Avicultura hacemos degustaciones de pollo al disco gigante", señaló. En esta oportunidad, las condiciones climáticas obligaron a reemplazar la tradicional cocción a leña por quemadores.

Una preparación con 60 kilos de pechuga

Para alcanzar las aproximadamente 250 porciones se utilizaron 60 kilos de pechuga, además de grandes cantidades de vegetales. "Tiene más de diez verduras, por eso se puede ver el colorido que tiene la preparación", explicó la gastronómica.

Entre los ingredientes se contabilizaron unos 20 kilos de cebolla, de zanahoria y de morrón. La preparación también incorporó cerveza IPA. "Es una cerveza amarga que, con el transcurrir de la cocción, se va caramelizando y termina dándole un sabor dulzón al pollo al disco", detalló.

El trabajo comenzó un día antes con la mise en place, es decir, el corte y acondicionamiento previo de los ingredientes. Debido al clima, la preparación debió distribuirse en tres discos para poder cocinar todo el volumen previsto.

La 32ª edición ya tiene fecha

Los gastronómicos destacaron además el trabajo coordinado del equipo. "Todos tenemos distribuidas las tareas, funcionamos muy bien y nos divertimos mucho", expresó Eugenia sobre la experiencia compartida.

La 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura se desarrollará en Crespo durante los días 6, 7 y 8 de noviembre, con una propuesta que volverá a poner en primer plano la producción avícola, la gastronomía y las actividades para el público.