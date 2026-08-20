Promueven nuevas capacitaciones para garantizar el buen trato hacia las personas mayores

La propuesta fue impulsada de manera articulada por los ministerios de Desarrollo Humano, de Seguridad y Justicia y de Salud. La capacitación se realizó en el salón del Consejo General de Educación.
La jornada intensiva: Derechos Humanos y trato digno a las personas mayores, reunió a cerca de 100 trabajadores de distintas reparticiones del Estado provincial. La propuesta fue impulsada de manera articulada por los ministerios de Desarrollo Humano, de Seguridad y Justicia y de Salud.
Trabajadores de distintas reparticiones del Estado provincial participaron de la jornada intensiva: Derechos Humanos y trato digno a las personas mayores, una propuesta de formación interministerial orientada a fortalecer las herramientas de los agentes públicos para promover el respeto, el buen trato y la garantía de derechos de las personas mayores. La capacitación se realizó en el salón del Consejo General de Educación. La apertura estuvo a cargo de la Ministra de Desarrollo Humano, el Secretario de Salud y la Directora General de Derechos Humanos.
La propuesta tuvo como eje el buen trato, entendido como una práctica que comienza por reconocer a cada persona mayor como sujeto pleno de derechos. Desde esta perspectiva, el espacio de formación permitió reflexionar sobre las prácticas cotidianas, los modos de vinculación y la responsabilidad de quienes cumplen funciones en el Estado en la promoción y garantía de derechos.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó el compromiso de quienes participaron de la jornada y señaló la importancia de comprender la función pública como un servicio a la comunidad. "Creo que ser empleado público es estar al servicio de los demás. En nuestro trabajo con las personas mayores, capacitarnos en el buen trato nos reencuentra con lo más simple y cotidiano: empieza cuando miramos a los ojos, escuchamos de verdad y llamamos a cada persona por su nombre. En tiempos de inteligencia artificial, donde vivimos conectados a un celular o a una computadora, es sumamente necesario entrenar la empatía, volver a conectar y descubrir realmente al otro. Tratándose de los adultos mayores, esto no solo significa llevarles tranquilidad, sino también garantizar sus derechos ", sostuvo.
Por su parte, la directora General de Derechos Humanos María Emma Bargagna, subrayó que el abordaje de los derechos de las personas mayores constituye una responsabilidad que involucra directamente al Estado. "Vamos a hablar de un tema muy importante porque compromete al Estado, compromete a los gobiernos en una etapa crucial de una crisis civilizatoria en la que hay un gran cambio en la humanidad, y hay un gran cambio en Argentina y, en particular, en nuestra sociedad entrerriana. De acá podemos salir con algunas ideas importantes sobre el avance cultural que tenemos que hacer para mejorar el trato que tenemos con nuestra sociedad, que es uno de los objetivos que nos hemos propuesto", manifestó.
A su turno, el secretario de Salud, Daniel Valentinuz, destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno provincial y consideró la jornada como un punto de partida para profundizar las instancias de formación y sensibilización en torno a las personas mayores.
En ese sentido, sostuvo: "Creo que es un puntapié inicial para tener otra visión sobre lo que son las personas mayores, principalmente desde el respeto, sabiendo que dentro de poco nosotros vamos a estar en ese lugar. Estas capacitaciones nos permiten incorporar pequeñas herramientas que pueden contribuir a que la otra persona se sienta más feliz y más digna. Y eso es sumamente importante: aunque sea un saludo, una sonrisa, puede ayudar muchísimo a que nuestra sociedad sea un poquito mejor".
La capacitación estuvo a cargo de María Emma Bargagna; Alejandra Lorena Elcura; Licenciada Lorena Casotti; Licenciada Dora Inés Pérez; Silvina Calveira; Comisario Inspector Ingeniero Gabriel Ferro; Licenciada Graciela Mantaras; Licenciada Luisina Ludi; y Licenciada Cynthia Georgina Stieben. La actividad contó además con la presencia de la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta y trabajadores de distintas reparticiones de la administración pública provincial.