Alertan por los riesgos de apuestas deportivas con el Mundial: “Es un negocio que genera entretenimiento”

REDACCIÓN ELONCE
La creciente publicidad de plataformas de apuestas durante el Mundial volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de la ludopatía, especialmente entre adolescentes. Desde la Dirección de Prevención y Control de Adicciones instan a "generar una mirada crítica sobre el juego".
El Mundial de fútbol volvió a despertar la pasión de millones de personas, pero también puso en escena una problemática que preocupa cada vez más: el crecimiento de las apuestas online. La fuerte presencia de publicidad en transmisiones deportivas, redes sociales y plataformas digitales generó inquietud por el impacto que puede tener, especialmente en niños, adolescentes y personas vulnerables.
El director de Prevención y Control de Adicciones de Entre Ríos, Pablo Cymbalista, advirtió a Elonce sobre el fenómeno y señaló que la combinación de pasión futbolera, contexto económico complejo y facilidad de acceso a plataformas digitales favoreció el crecimiento de las apuestas deportivas. “Nos preocupa, pero también nos ocupa. En estos tiempos de Mundial aparecen estos lados B de los que está bueno hablar”, sostuvo.
La publicidad y la falta de regulación
Cymbalista explicó que actualmente no existe un marco jurídico específico que regule integralmente la publicidad de las apuestas online, aunque señaló que tanto a nivel nacional como provincial existen al menos 18 iniciativas legislativas en análisis. “Se está trabajando en una ley que apunta a lo preventivo y a cuidar especialmente lo vinculado a la publicidad”, indicó.
El funcionario consideró que la expansión de estas plataformas se produjo a partir de una combinación de factores. “Se dio una tormenta perfecta: una sociedad muy vinculada a las pantallas después de la pandemia, una fuerte pasión por el fútbol, un contexto de mucha euforia mundialista mezclado con una situación económica complicada y plataformas que prometen soluciones rápidas”, explicó. De hecho, mencionó a la “la competencia, esto de ser mejor, entrar y demostrar” que, según el análisis de Cymbalista, “al argentino le toca la fibra”, es decir, lo atrae y lo capta.
El riesgo para adolescentes
Uno de los principales desafíos, remarcó, es evitar el acceso de menores de edad a las apuestas online. Si bien existen plataformas legales que cuentan con mecanismos de verificación, advirtió que muchas páginas ilegales operan mediante influencers y redes sociales, lo que dificulta los controles.
“Hay mucho contenido ilegal que llega a través de redes y plataformas sin controles. Por eso es fundamental hablar con los chicos y generar una mirada crítica sobre el juego”, afirmó.
En ese sentido, consideró importante explicar qué es el azar y desterrar la idea de que las apuestas representan una forma rápida de obtener dinero. “Hay que entender que debe ser entretenimiento y no una manera de hacerse rico”, remarcó.
La importancia de predicar con el ejemplo en la familia
Cymbalista también hizo hincapié en el rol de los adultos y sostuvo que la prevención debe comenzar en el hogar. “La apuesta, si alguien decide hacerla, es un entretenimiento de un rato, una diversión; porque del otro lado es un negocio que te vende entretenimiento. No son fondos de inversión multiplican tu dinero con una tasa de interés”, diferenció a Elonce.
“Es importante conversar estos temas y también demostrar una conducta acorde a ese discurso. No alcanza con decirle a un hijo que no juegue si los adultos hacen exactamente lo contrario”, señaló.
Además, advirtió sobre la naturalización de las apuestas en ámbitos familiares y recordó que los niños aprenden observando conductas. “Si un juego deja de ser una diversión para convertirse en una competencia que genera enojo o violencia, también estamos transmitiendo un mensaje equivocado”, reflexionó.
Prevención en escuelas y clubes
Desde la Dirección de Prevención y Control de Adicciones vienen desarrollando charlas en escuelas, clubes e instituciones de toda la provincia para abordar la problemática.
Según explicó el funcionario, uno de los objetivos es enseñar a identificar las estrategias que utilizan las plataformas para captar usuarios. “Tratamos de mostrar cuáles son los trucos que utilizan para atraer a las personas. Cuando uno conoce cómo funciona el mecanismo, puede tomar decisiones más conscientes”, explicó.
Finalmente, invitó a las instituciones interesadas en recibir capacitaciones a comunicarse con el organismo provincial para coordinar actividades de prevención y concientización. Los interesados deben comunicarse a la siguiente dirección de correo electrónica: dpcadiccioneser@gmail.com