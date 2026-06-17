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Sociedad Alertan por el impacto de las apuestas online

Alertan por los riesgos de apuestas deportivas con el Mundial: “Es un negocio que genera entretenimiento”

La creciente publicidad de plataformas de apuestas durante el Mundial volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de la ludopatía, especialmente entre adolescentes. Desde la Dirección de Prevención y Control de Adicciones instan a "generar una mirada crítica sobre el juego".

17 de Junio de 2026
Preocupa el auge de las apuestas deportivas durante el Mundial
Preocupa el auge de las apuestas deportivas durante el Mundial Foto: archivo / ilustrativa

REDACCIÓN ELONCE

La creciente publicidad de plataformas de apuestas durante el Mundial volvió a encender las alarmas sobre los riesgos de la ludopatía, especialmente entre adolescentes. Desde la Dirección de Prevención y Control de Adicciones instan a "generar una mirada crítica sobre el juego".

El Mundial de fútbol volvió a despertar la pasión de millones de personas, pero también puso en escena una problemática que preocupa cada vez más: el crecimiento de las apuestas online. La fuerte presencia de publicidad en transmisiones deportivas, redes sociales y plataformas digitales generó inquietud por el impacto que puede tener, especialmente en niños, adolescentes y personas vulnerables.

El director de Prevención y Control de Adicciones de Entre Ríos, Pablo Cymbalista, advirtió a Elonce sobre el fenómeno y señaló que la combinación de pasión futbolera, contexto económico complejo y facilidad de acceso a plataformas digitales favoreció el crecimiento de las apuestas deportivas. “Nos preocupa, pero también nos ocupa. En estos tiempos de Mundial aparecen estos lados B de los que está bueno hablar”, sostuvo.

 

La publicidad y la falta de regulación

 

Cymbalista explicó que actualmente no existe un marco jurídico específico que regule integralmente la publicidad de las apuestas online, aunque señaló que tanto a nivel nacional como provincial existen al menos 18 iniciativas legislativas en análisis. “Se está trabajando en una ley que apunta a lo preventivo y a cuidar especialmente lo vinculado a la publicidad”, indicó.

Preocupa el auge de las apuestas deportivas durante el Mundial (archivo / ilustrativa)
Preocupa el auge de las apuestas deportivas durante el Mundial (archivo / ilustrativa)

El funcionario consideró que la expansión de estas plataformas se produjo a partir de una combinación de factores. “Se dio una tormenta perfecta: una sociedad muy vinculada a las pantallas después de la pandemia, una fuerte pasión por el fútbol, un contexto de mucha euforia mundialista mezclado con una situación económica complicada y plataformas que prometen soluciones rápidas”, explicó. De hecho, mencionó a la “la competencia, esto de ser mejor, entrar y demostrar” que, según el análisis de Cymbalista, “al argentino le toca la fibra”, es decir, lo atrae y lo capta.

 

El riesgo para adolescentes

 

Uno de los principales desafíos, remarcó, es evitar el acceso de menores de edad a las apuestas online. Si bien existen plataformas legales que cuentan con mecanismos de verificación, advirtió que muchas páginas ilegales operan mediante influencers y redes sociales, lo que dificulta los controles.

 

“Hay mucho contenido ilegal que llega a través de redes y plataformas sin controles. Por eso es fundamental hablar con los chicos y generar una mirada crítica sobre el juego”, afirmó.

Pablo Cymbalista, director de Prevenci&oacute;n y Control de Adicciones de Entre R&iacute;os (foto Elonce)
Pablo Cymbalista, director de Prevención y Control de Adicciones de Entre Ríos (foto Elonce)

En ese sentido, consideró importante explicar qué es el azar y desterrar la idea de que las apuestas representan una forma rápida de obtener dinero. “Hay que entender que debe ser entretenimiento y no una manera de hacerse rico”, remarcó.

La importancia de predicar con el ejemplo en la familia

 

Cymbalista también hizo hincapié en el rol de los adultos y sostuvo que la prevención debe comenzar en el hogar. “La apuesta, si alguien decide hacerla, es un entretenimiento de un rato, una diversión; porque del otro lado es un negocio que te vende entretenimiento. No son fondos de inversión multiplican tu dinero con una tasa de interés”, diferenció a Elonce.

 

“Es importante conversar estos temas y también demostrar una conducta acorde a ese discurso. No alcanza con decirle a un hijo que no juegue si los adultos hacen exactamente lo contrario”, señaló.

Preocupa el auge de las apuestas deportivas durante el Mundial (archivo / ilustrativa)
Preocupa el auge de las apuestas deportivas durante el Mundial (archivo / ilustrativa)

Además, advirtió sobre la naturalización de las apuestas en ámbitos familiares y recordó que los niños aprenden observando conductas. “Si un juego deja de ser una diversión para convertirse en una competencia que genera enojo o violencia, también estamos transmitiendo un mensaje equivocado”, reflexionó.

 

Prevención en escuelas y clubes

 

Desde la Dirección de Prevención y Control de Adicciones vienen desarrollando charlas en escuelas, clubes e instituciones de toda la provincia para abordar la problemática.

Según explicó el funcionario, uno de los objetivos es enseñar a identificar las estrategias que utilizan las plataformas para captar usuarios. “Tratamos de mostrar cuáles son los trucos que utilizan para atraer a las personas. Cuando uno conoce cómo funciona el mecanismo, puede tomar decisiones más conscientes”, explicó.

 

Finalmente, invitó a las instituciones interesadas en recibir capacitaciones a comunicarse con el organismo provincial para coordinar actividades de prevención y concientización. Los interesados deben comunicarse a la siguiente dirección de correo electrónica: dpcadiccioneser@gmail.com

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apuestas online ludopatia apuestas deportivas Mundial de Fútbol
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