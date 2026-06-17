“Nos sostienen con su amor”: el niño atropellado en Chajarí dio nuevas señales de recuperación

El niño que sufrió graves lesiones en un siniestro vial mostró respuestas alentadoras durante las últimas horas. Sus familiares informaron que ya respira por sus propios medios y reconoció a sus seres queridos mientras continúa internado.
Juan Cruz, el niño que resultó gravemente herido tras ser atropellado por una camioneta el pasado sábado en Chajarí, continúa mostrando señales alentadoras en su recuperación. Según informaron sus familiares, ya respira por sus propios medios y permanece sin sedación, aunque todavía no abrió los ojos.
Las novedades fueron difundidas este miércoles a través de un nuevo parte médico y mensajes compartidos por sus padres, quienes destacaron los avances registrados en las últimas horas.
“Cuando hay tanto amor, es imposible que algo salga mal. Juan está respirando por sus propios medios”, expresaron desde el entorno familiar, según publicó Chajarí al día.
Señales alentadoras
Sus padres relataron que el niño comenzó a responder a estímulos y logró reconocer a sus seres queridos. “Entramos a verlo y se quiere despertar. Nos reconoció, nos aprieta la mano”, contaron.
Además, señalaron que su madre le preguntó si sabía quién le estaba hablando y Juan Cruz respondió afirmativamente mediante un movimiento de cabeza.
El último informe médico indicó que “sigue evolucionando favorablemente. Está sin sedación, pero no abrió los ojos aún”. En ese marco, los profesionales remarcaron que la evolución es positiva, aunque todavía se requiere tiempo y seguimiento permanente.
El agradecimiento de la familia
A través de sus redes sociales, Daiana, la mamá del niño, volvió a agradecer las cadenas de oración y las múltiples muestras de apoyo recibidas desde que ocurrió el accidente. “Gracias a tantas personas que están acompañando a Juan con su cariño, sus oraciones y su presencia cercana”, escribió al ponderar que las muestras de afecto sostienen "con tanto amor" a la familia.
En un extenso mensaje, destacó la importancia del acompañamiento recibido por parte de familiares, amigos, vecinos y personas que se acercaron con mensajes de aliento. “Cada oración, cada gesto y cada palabra de afecto son luz en el camino. Nos han recordado que no estamos solos, que la esperanza se fortalece cuando se comparte y que el amor tiene una fuerza inmensa cuando nace de un corazón generoso”, expresó.
El accidente que conmocionó a la comunidad
El siniestro ocurrió el sábado por la tarde sobre calle 1° de Mayo, cuando una camioneta atropelló al niño mientras intentaba cruzar la calzada.
Como consecuencia del impacto, Juan Cruz sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y una fractura de fémur, por lo que debió ser trasladado para recibir atención médica especializada.
La investigación judicial determinó que el conductor involucrado registraba 2,25 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del hecho.
Mientras la causa continúa su curso en la Justicia, la comunidad permanece atenta a la evolución del niño, que día a día brinda nuevas señales de recuperación y esperanza para su familia.