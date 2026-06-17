En una nueva jornada de los Juegos Deportivos de la Ciudad, siete participantes formaron parte de la instancia de ajedrez durante la mañana de este miércoles; se trata de una propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná que busca promover la práctica deportiva y generar espacios de integración para niños y adolescentes.

La actividad se desarrolló en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante y formó parte del cronograma de competencias que comenzó la semana pasada con distintas disciplinas, entre ellas canotaje, fútbol femenino y vóley.

El secretario municipal de Deportes, Juan Arbitelli, destacó a Elonce el crecimiento de la iniciativa y remarcó la importancia de sumar espacios para quienes practican ajedrez en la capital entrerriana.

Una propuesta para competir y compartir

“Estamos muy contentos con cómo se vienen desarrollando todos los Juegos Deportivos de la Ciudad. En esta disciplina participaron siete gurises que vienen de escuelas, clubes y también chicos que se anotaron de manera individual”, señaló Arbitelli.

El funcionario explicó que el objetivo principal es ofrecer nuevas oportunidades de competencia y encuentro para quienes practican la actividad, especialmente aquellos que cuentan con pocas instancias para medir su nivel.

Juegos Deportivos de la Ciudad: las experiencias de los competidores en ajedrez

Además de la experiencia deportiva, los participantes recibieron una merienda y medallas recordatorias por su participación.

El ajedrez como herramienta de aprendizaje

Entre los jugadores estuvo Gregorio Fabrat, de 12 años, quien contó que comenzó a practicar hace casi dos años y aseguró que el ajedrez "es entretenido" y lo ayuda a pensar más rápido.

Por su parte, Gabriel Almada relató que sus primeros contactos con el juego fueron junto a su abuelo y que luego profundizó su aprendizaje en Club Talleres. “Me está gustando mucho estar acá”, expresó durante la jornada.

Antonio Villarrosa, también de 12 años, destacó que el ajedrez es “un ejercicio de pensamiento” que exige concentración y análisis constante.

Una pasión que crece entre los jóvenes

La participación femenina también tuvo presencia en la competencia. Julia Fabrat, de 14 años, explicó que comenzó a jugar hace un año y medio y que encontró en el ajedrez una actividad que fortalece la concentración y la toma de decisiones. “Mis amigos se sorprenden cuando les digo que juego ajedrez, pero les parece interesante”, comentó la adolescente.

Otro de los participantes fue Joaquín Cébola, representante del Club Progreso, quien destacó que una de las características más atractivas del deporte es la capacidad de concentración que exige cada partida. "No sentís como pasa el tiempo, porque comenzás una partida y ya se hace de noche; ahí te das que estuviste jugando durante cuatro horas, pero sentís que pasó en un momento", mencionó.

Formación, socialización y deporte

Durante la jornada, los jóvenes coincidieron en que el ajedrez les permite desarrollar habilidades relacionadas con la lógica, la estrategia y la resolución de problemas.

Además, remarcaron el valor social de estos encuentros, que posibilitan conocer a otros jugadores, compartir experiencias y seguir aprendiendo.

Desde la Secretaría de Deportes señalaron que continuarán impulsando distintas disciplinas dentro de los Juegos Deportivos de la Ciudad, con el objetivo de ampliar la participación y fortalecer el acceso al deporte en todos los barrios de Paraná.