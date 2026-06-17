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Lanzaron el Segundo Encuentro Entrerriano de Artes Visuales con sede en La Paz

El evento se realizará del 26 al 28 de junio y reunirá a artistas de toda la provincia. Habrá exposiciones, talleres, disertaciones y actividades gratuitas. Ya están abiertas las inscripciones para participar.

17 de Junio de 2026
Segundo Encuentro Entrerriano de Artes Visuales
Segundo Encuentro Entrerriano de Artes Visuales Foto: archivo / ilustrativa

REDACCIÓN ELONCE

El evento se realizará del 26 al 28 de junio y reunirá a artistas de toda la provincia. Habrá exposiciones, talleres, disertaciones y actividades gratuitas. Ya están abiertas las inscripciones para participar.

El Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de La Paz presentaron oficialmente el Segundo Encuentro Entrerriano de Artes Visuales, que se desarrollará del 26 al 28 de junio con una amplia agenda de actividades destinadas a artistas, estudiantes, aficionados y público en general.

 

La propuesta busca fortalecer la actividad cultural en el territorio provincial y generar espacios de intercambio, formación y exhibición para artistas visuales de distintas localidades entrerrianas.

 

Las inscripciones para participar de los talleres y actividades ya se encuentran abiertas a través de formularios online difundidos en las redes oficiales de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y de la Municipalidad de La Paz.

Artes visuales (archivo / ilustrativa)
Artes visuales (archivo / ilustrativa)

Una política cultural federal

 

Durante la presentación, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó a Elonce que los encuentros entrerrianos forman parte de una política pública orientada a federalizar el acceso a la cultura y generar oportunidades para artistas de toda la provincia.

 

El funcionario recordó que la iniciativa ya tuvo experiencias exitosas con el Encuentro Entrerriano de Muralismo en Maciá y con el reciente Encuentro Entrerriano de Danza realizado en Paraná, que reunió a más de 2.000 personas.

 

En ese sentido, remarcó que el objetivo es consolidar espacios de formación y circulación artística en distintos puntos del territorio provincial.

Lanzaron el Segundo Encuentro Entrerriano de Artes Visuales con sede en La Paz

Amplia participación de artistas

 

Para esta edición se realizó una convocatoria abierta destinada a talleres, ponencias y disertaciones vinculadas a las artes visuales.

 

Según se informó, se recibieron más de 65 proyectos, de los cuales fueron seleccionadas 11 propuestas que formarán parte de la programación oficial.

 

Además, se presentaron más de 100 obras artísticas provenientes de diferentes localidades de Entre Ríos. Un jurado especialmente convocado eligió 35 trabajos que integrarán la muestra central del encuentro.

 

La Paz se prepara para recibir a los participantes

 

La viceintendenta de La Paz, Estela Wensel, expresó a Elonce la satisfacción de la ciudad por convertirse en sede de esta nueva edición y destacó el trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia para organizar el evento.

 

La funcionaria señaló que la iniciativa permitirá recibir a artistas de distintos puntos de Entre Ríos y generar un importante movimiento cultural durante tres jornadas.

 

Asimismo, invitó a vecinos y visitantes a sumarse a las actividades programadas y disfrutar de una propuesta abierta a toda la comunidad.

Artes visuales (archivo / ilustrativa)
Artes visuales (archivo / ilustrativa)

Talleres gratuitos y cupos limitados

 

La directora de Cultura de La Paz, Kiki Lawrie, explicó a Elonce que las actividades serán gratuitas y estarán dirigidas tanto a artistas profesionales como a estudiantes y aficionados interesados en las artes visuales.

 

Sin embargo, advirtió que varios de los talleres cuentan con cupos limitados, por lo que recomendó realizar la inscripción con anticipación.

 

Los formularios de inscripción ya están disponibles en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la Dirección de Cultura de La Paz, la Municipalidad y el Concejo Deliberante local.

 

Una oportunidad para el intercambio artístico

 

Por su parte, el artista y coordinador Francisco Vázquez destacó la respuesta obtenida durante las convocatorias previas y valoró el interés demostrado por la comunidad artística entrerriana.

 

Indicó que la gran cantidad de proyectos y obras recibidas refleja el crecimiento del sector y la necesidad de generar espacios de encuentro para compartir experiencias y conocimientos.

 

Desde la organización señalaron que el Segundo Encuentro Entrerriano de Artes Visuales buscará consolidarse como una referencia provincial para la formación, la exhibición y la promoción de las artes visuales, fortaleciendo el vínculo entre artistas y comunidades de toda Entre Ríos.

Temas:

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