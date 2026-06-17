El sector privado perdió más de 14.000 empresas en un año y acumula 25 meses de caída

El sector privado volvió a registrar una caída en la cantidad de empresas empleadoras durante marzo y acumuló 25 meses consecutivos de retroceso interanual. En comparación con el mismo mes de 2025, desaparecieron 14.044 firmas, lo que representa una baja del 2,8%.

Con este resultado, la cantidad de empleadores formales activos en Argentina se ubicó en 481.635, consolidando una tendencia descendente que se mantiene desde hace más de dos años.

Además, el retroceso registrado durante marzo fue el más pronunciado de todo el período de caídas consecutivas, reflejando una aceleración en la pérdida de empresas durante los últimos meses.

Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora Politikón Chaco sobre la base de registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), enfocado en la evolución de los empleadores del sector privado formal.

La industria y el comercio lideraron las bajas

Entre las actividades económicas relevadas, la industria manufacturera presentó la caída relativa más importante, con un descenso del 4,5% interanual.

Según el informe, ese porcentaje representa la desaparición de 2.167 empresas respecto de marzo del año pasado.

Por su parte, el comercio fue el sector que registró la mayor pérdida en términos absolutos, con 5.145 firmas menos que un año atrás, equivalente a una baja del 3,5%.

Los resultados reflejan que buena parte de la retracción del sector privado se concentró en actividades vinculadas a la producción y al consumo.

El panorama en las provincias

La caída en la cantidad de empresas también se reflejó a nivel territorial. De acuerdo con el relevamiento, 23 de las 24 jurisdicciones del país mostraron retrocesos interanuales.

La única excepción fue Neuquén, que logró sumar 12 empresas empleadoras y registrar una variación positiva del 0,1%. En el otro extremo apareció La Rioja, que presentó la caída más pronunciada del país con una baja del 10,7%.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires encabezó la pérdida de empresas con 4.311 firmas menos, seguida por Córdoba, que registró 2.187, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 1.539.

Más de 26.000 empresas menos desde fines de 2023

El informe también analizó la evolución de los empleadores desde noviembre de 2023. Al comparar ese período con marzo de 2026, se observa una reducción de 26.213 empresas empleadoras en todo el país.

En ese lapso, la cantidad de firmas activas se redujo un 5,2%, de acuerdo con el relevamiento. Entre los distintos sectores económicos, la construcción aparece como la actividad más afectada, con una caída del 9,5% en la cantidad de empleadores.