Cayó el consumo de carne vacuna, no llegó a 50 kilos por año y es la más baja en 20 años

REDACCIÓN ELONCE
El consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 47,5 kilos anuales durante mayo, el registro más bajo de los últimos 20 años. Según CICCRA, la caída respondió a la pérdida del poder adquisitivo y al encarecimiento relativo de la carne.
El consumo de carne vacuna en Argentina volvió a mostrar señales de retroceso y alcanzó en mayo uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. De acuerdo con un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo por habitante se ubicó en 47,5 kilos anuales, lo que representó una caída interanual del 6,1%, equivalente a 3,1 kilos menos por persona en comparación con mayo de 2025.
La entidad atribuyó esta retracción a la pérdida del poder de compra de los consumidores y al aumento relativo que experimentó la carne vacuna en los últimos meses. El descenso del consumo se produjo en un contexto económico marcado por la caída de la demanda interna y una menor actividad en la cadena de producción.
En los primeros cinco meses de 2026, el consumo de carne vacuna totalizó 855.750 toneladas res con hueso, una disminución del 11,1% respecto del mismo período del año anterior. Traducido al mercado doméstico, esto implicó una merma de 106.710 toneladas en comparación con enero-mayo de 2025.
Algunos cortes registraron bajas de precios
Pese al menor consumo, CICCRA destacó que durante mayo se observó una reducción promedio del 0,7% en los precios de los cortes vacunos, marcando la segunda baja mensual consecutiva.
El asado encabezó las disminuciones con una caída del 1,6%, alcanzando un valor promedio de $17.237,3 por kilo. También se registraron retrocesos en el precio del cuadril, que bajó 0,8% y se ubicó en $21.163,9, mientras que la nalga descendió 0,6%, con un valor promedio de $21.810,5.
Por su parte, la carne picada común redujo su precio en 0,4% hasta los $10.402,2 por kilo, y la paleta mostró una leve baja de 0,1%, con un valor promedio de $17.110,4. En contrapartida, las hamburguesas congeladas aumentaron 2,5% mensual y alcanzaron un precio promedio de $7.759,4.
Menor actividad en frigoríficos y faena
La producción de carne vacuna también registró una caída durante los primeros cinco meses del año. Según el informe, la industria produjo 1,168 millones de toneladas res con hueso, lo que significó una contracción del 7,3% interanual y una reducción de 91.650 toneladas respecto del mismo período de 2025, publicó NA.
Desde CICCRA señalaron que la actividad frigorífica continuó afectada por la escasez de hacienda disponible para faena, consecuencia de varios años de liquidación de stock ganadero y de los efectos acumulados de fenómenos climáticos adversos.
“En mayo la industria frigorífica vacuna registró nuevamente un bajísimo nivel de actividad, en un contexto dominado por la menor oferta de hacienda vacuna para enviar a faena”, indicó la entidad. Además, remarcó que mayo de 2026 se ubicó como el noveno mes de mayo con menor nivel de faena de los últimos 47 años.
Entre enero y mayo se faenaron 4,94 millones de cabezas de ganado vacuno, lo que representó una caída del 9,8% frente al mismo período del año pasado. Según el informe, se trató del nivel de actividad más bajo de la última década.
Exportaciones impulsadas por Estados Unidos
Mientras el mercado interno mostró signos de debilidad, las exportaciones continuaron creciendo. En los primeros cinco meses de 2026, los envíos al exterior totalizaron aproximadamente 312.200 toneladas res con hueso, un 5,1% más que en igual período de 2025.
El principal motor de este crecimiento fue la demanda de Estados Unidos, que incrementó sus compras tras la ampliación del cupo de exportación libre de aranceles acordado con Argentina a comienzos de este año. El acuerdo elevó el cupo anual a 100.000 toneladas, al sumar 80.000 toneladas adicionales a las 20.000 ya vigentes.
En abril, las exportaciones hacia Estados Unidos alcanzaron las 10.896 toneladas, con un crecimiento del 25% mensual y un volumen que prácticamente triplicó al registrado un año antes. Este mercado representó el 29,2% del total exportado durante ese mes.
China sigue liderando, pero compra menos
Pese a continuar como principal destino de la carne argentina, China redujo significativamente sus importaciones. Según CICCRA, las ventas al gigante asiático cayeron 35,8% respecto de marzo y 32% en la comparación interanual.
En términos de ingresos, China aportó el 35,6% de la facturación total de exportaciones de carne vacuna durante abril, con ingresos por 110,2 millones de dólares. Estados Unidos ocupó el segundo lugar con 89,9 millones de dólares, equivalentes al 29% de la facturación total.
Entre ambos mercados concentraron el 64,6% de los ingresos obtenidos por las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el cuarto mes del año.
Por detrás se ubicaron Alemania y los Países Bajos, que en conjunto representaron el 16,1% de las exportaciones. Ambos destinos aportaron ingresos superiores por tonelada respecto de China y Estados Unidos, con facturaciones de 30,3 millones y 19,5 millones de dólares, respectivamente.