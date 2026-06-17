La innovación al servicio de los vecinos: así transforma Paraná su gestión municipal

La Municipalidad lleva adelante un proceso sostenido de modernización del Estado municipal con el objetivo de poner la tecnología al servicio de los vecinos, simplificar gestiones y construir una administración más simple, inteligente y eficiente.
La Municipalidad de Paraná lleva adelante un proceso sostenido de modernización del Estado municipal con el objetivo de poner la tecnología al servicio de los vecinos, simplificar gestiones y construir una administración más simple, inteligente y eficiente.
La transformación forma parte de una estrategia integral que combina innovación tecnológica, simplificación administrativa y mejora continua de los servicios públicos. A través de nuevas plataformas digitales, sistemas integrados y herramientas de gestión, el Municipio busca reducir tiempos de espera, facilitar el acceso a trámites y optimizar la respuesta a las demandas de la comunidad.
"La innovación y la modernización del Estado son decisiones de gestión que tienen un objetivo muy concreto: que los vecinos puedan resolver sus trámites de manera más simple y acceder a mejores servicios. Queremos un Municipio que esté a la altura de las demandas actuales, que utilice la tecnología para ser más simples, más eficientes y más cercano a la ciudadanía", afirmó la intendenta Rosario Romero.
Uno de los pilares de este proceso es Mi Paraná, la plataforma digital que concentra servicios y gestiones municipales en un único entorno. Desde allí, los vecinos pueden realizar trámites vinculados a habilitaciones, expedientes, pagos, turnos, transporte, SUBE, licencias de conducir, reclamos, eventos y numerosos servicios más, sin necesidad de trasladarse a oficinas municipales.
El crecimiento sostenido de la plataforma refleja la consolidación de esta herramienta como una de las principales puertas de acceso al Municipio digital. Desde su puesta en marcha, Mi Paraná registra más de 170 mil usuarios activos y actualmente integra cerca de treinta servicios y trámites municipales.
La modernización también avanza puertas adentro del Estado. La incorporación de expedientes electrónicos, firma digital, sistemas de seguimiento y herramientas de gestión permite agilizar procedimientos internos, mejorar la trazabilidad de los procesos y fortalecer la transparencia administrativa.
En esa línea, la Municipalidad trabaja en la implementación de nuevos sistemas de Tramitación Digital Inteligente, que permitirán integrar procesos, automatizar circuitos administrativos y brindar un seguimiento más eficiente de los trámites, mejorando la capacidad de respuesta hacia vecinos, instituciones y sectores productivos.
La tecnología también se aplica a la gestión urbana y la movilidad. Las herramientas vinculadas al transporte público, la administración digital de beneficios SUBE, los sistemas de estacionamiento medido y las plataformas de movilidad sustentable forman parte de una visión de ciudad más inteligente, conectada y accesible.
Otro componente central es el fortalecimiento de los canales de atención ciudadana. A través del Sistema de Atención al Vecino 147 y de plataformas digitales de reclamos y consultas, se facilita el contacto con el Municipio y se agiliza la resolución de distintas demandas cotidianas.
La transformación digital no solo mejora la experiencia de los ciudadanos, sino que también acompaña el desarrollo económico local. La simplificación de trámites para comercios, emprendedores, empresas e instituciones contribuye a reducir cargas administrativas y generar condiciones más favorables para la inversión y la actividad productiva.
Este proceso de modernización se complementa con la articulación entre el Municipio, universidades, instituciones tecnológicas y espacios de formación, promoviendo una cultura de innovación que fortalece las capacidades locales y proyecta a Paraná como una ciudad que incorpora el conocimiento y la tecnología para mejorar la calidad de vida de su comunidad.
Con estas acciones, la Municipalidad consolida un modelo de gestión basado en la innovación, la eficiencia y la cercanía, donde la tecnología se convierte en una herramienta concreta para construir un Estado más simple para acceder, más inteligente para gestionar y más eficiente para responder.