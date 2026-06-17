Acercarán trámites y servicios municipales a vecinos de barrio 1º de Julio de Paraná

La Municipalidad realizará una nueva jornada de Oficinas a la Comunidad en el Club Racing. Habrá asesoramiento, gestión de trámites, atención social, consultas laborales y acompañamiento en distintos programas municipales.
La Municipalidad de Paraná llevará adelante este jueves una nueva edición del programa Oficinas a la Comunidad en barrio 1º de Julio, con el objetivo de acercar trámites, programas y servicios a los vecinos mediante un esquema de atención descentralizada.
La actividad se desarrollará de 8.30 a 12.30 en las instalaciones del Club Racing, ubicado sobre calle Tacuarí al final.
La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Humano para facilitar el acceso de los ciudadanos a diferentes gestiones municipales sin necesidad de trasladarse hasta dependencias céntricas.
Trámites y programas sociales
Durante la jornada, los vecinos podrán realizar consultas y trámites vinculados a la Tarjeta Social, programas destinados a personas con celiaquía y beneficios contemplados en la Ley 4035 por ancianidad.
Además, habrá asesoramiento para la gestión de licencias de conducir y atención relacionada con la tarjeta SUBE, incluyendo altas, renovaciones y consultas para estudiantes, trabajadores y personas con discapacidad.
Desde el Municipio recordaron que para algunos trámites será necesario concurrir con DNI y la documentación médica correspondiente, según cada caso.
Atención para distintos sectores de la comunidad
El operativo también contará con espacios de acompañamiento destinados a personas con discapacidad y sus familias.
Asimismo, se brindará asesoramiento legal gratuito en cuestiones vinculadas a género, diversidad y familia, junto con orientación sobre programas de empleo e inserción laboral.
La Defensoría del Pueblo participará de la jornada recibiendo consultas y reclamos relacionados con servicios públicos, salud, conflictos vecinales y otras problemáticas comunitarias.
Deportes, adultos mayores y promoción de la salud
Entre las propuestas previstas también habrá información sobre actividades deportivas, recreativas y programas destinados a personas mayores.
Los equipos municipales ofrecerán además talleres y acciones orientadas a la promoción de la salud y el bienestar.
La iniciativa busca generar espacios de cercanía con los vecinos y fortalecer el acceso a políticas públicas en los distintos sectores de la ciudad.
Asesoramiento para comerciantes y emprendedores
Durante el operativo también se brindará orientación sobre habilitaciones comerciales y regularización de emprendimientos.
Los vecinos podrán realizar consultas vinculadas al funcionamiento de comercios, control urbano, convivencia ciudadana y uso del espacio público.
Además, se recibirán planteos sobre situaciones irregulares detectadas en el barrio para canalizar su seguimiento a través de las áreas correspondientes.
Acercar el Estado al territorio
Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron que Oficinas a la Comunidad se desarrolla cada quince días en distintos barrios de Paraná.
El programa tiene como finalidad acercar respuestas concretas a las necesidades de cada comunidad, facilitando el acceso a información, trámites y servicios mediante una presencia activa de los equipos municipales en el territorio.