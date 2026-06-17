Mundial 2026: Cristiano Ronaldo debuta con Portugal y se completa la primera jornada

El Mundial 2026 completará este miércoles la primera fecha de la fase de grupos con cuatro encuentros que prometen atraer la atención de los fanáticos. La jornada tendrá como principal atractivo el debut de Cristiano Ronaldo con Portugal, además de la presentación de Inglaterra, Croacia, Colombia y otras selecciones que buscarán comenzar con el pie derecho.

Tras la victoria de la Selección Argentina frente a Argelia y los estrenos de varios candidatos al título, la Copa del Mundo cerrará su primera ronda de partidos antes de dar paso a la segunda fecha.

Portugal e Inglaterra aparecen entre los equipos que buscarán ratificar su condición de aspirantes a avanzar a las instancias decisivas del certamen.

Cristiano Ronaldo abre la jornada

El primer encuentro del día por el Mundial 2026 será el que protagonizarán Portugal y República Democrática del Congo desde las 14, en Houston.

El conjunto portugués llega respaldado por una destacada actualidad, luego de conquistar la Liga de Naciones 2025 y de completar una sólida clasificación rumbo a la Copa del Mundo.

Además, afrontará el encuentro con la presencia de Cristiano Ronaldo, que volverá a ser una de las grandes atracciones del torneo.

Por su parte, República Democrática del Congo regresa a un Mundial después de más de cinco décadas y buscará dar una de las sorpresas de la competencia.

Inglaterra y Croacia protagonizan el duelo más atractivo

Uno de los partidos más esperados de la jornada se jugará desde las 17, cuando Inglaterra enfrente a Croacia en Dallas.

Los ingleses llegan con la intención de consolidarse como candidatos luego de sus triunfos en los amistosos preparatorios, mientras que los croatas afrontan una etapa de renovación tras los históricos desempeños conseguidos en Rusia 2018 y Qatar 2022.

El encuentro aparece como uno de los más equilibrados del día y podría tener un peso importante en la lucha por la clasificación dentro del grupo.

Ghana y Panamá buscan comenzar sumando

Más tarde, desde las 20, Ghana y Panamá se medirán en Toronto en otro de los compromisos correspondientes a la primera fecha del Mundial 2026.

El seleccionado africano llega con la necesidad de obtener un buen resultado tras una preparación irregular y con la baja de una de sus principales figuras.

Panamá, en tanto, vuelve a disputar una Copa del Mundo después de haberse ausentado en Qatar 2022 y buscará sumar sus primeros puntos en la historia del certamen.

Colombia cierra el séptimo día de competencia

La actividad concluirá con el estreno de Colombia frente a Uzbekistán, uno de los seleccionados debutantes en esta edición de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo regresa al escenario mundialista después de ocho años y llega respaldado por una campaña destacada en las Eliminatorias Sudamericanas y por el subcampeonato obtenido en la Copa América 2024.

Uzbekistán, por su parte, disputará su primer partido en la historia de los Mundiales y buscará dar el golpe ante uno de los seleccionados sudamericanos con mayores expectativas para esta edición.

Los partidos de este miércoles 17 de junio