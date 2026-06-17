Mundial 2026: Austria venció a Jordania y llega inspirado al duelo con Argentina

Austria comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 y consiguió una victoria importante en el Grupo J, la misma zona que integra la Selección Argentina. El conjunto europeo derrotó por 3-1 a Jordania en Santa Clara y alcanzó los tres puntos en la tabla, al igual que el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El seleccionado conducido por Ralf Rangnick logró destrabar un partido que tuvo momentos de paridad y que se mantuvo abierto hasta el tramo final. Romano Schmid abrió la cuenta en el primer tiempo, mientras que Jordania reaccionó en el complemento y llegó al empate a través de Ali Olwan.

El desarrollo del encuentro dejó a Austria con mayor efectividad en los momentos decisivos, aunque Jordania mostró respuestas y logró incomodar durante varios pasajes. El resultado terminó de tomar forma en los últimos minutos, cuando un gol en contra y un penal cambiaron definitivamente el cierre del partido.

Austria aprovechó el cierre del partido

El primer gol llegó a los 21 minutos de la etapa inicial, cuando Romano Schmid puso en ventaja a Austria con una definición que le permitió a los europeos manejar el resultado. Sin embargo, Jordania no se resignó y encontró el empate al inicio del segundo tiempo, con un remate de Ali Olwan que volvió a dejar el partido igualado.

A partir de ese momento, el encuentro ingresó en una zona de mayor tensión. Austria tuvo una acción anulada por una mano previa de Stefan Posch, antes de que Marko Arnautovic pudiera convertir, por lo que el marcador se mantuvo 1-1 durante buena parte del complemento.

La diferencia llegó a los 31 minutos del segundo tiempo, luego de una pelota parada que terminó con el gol en contra de Yazan Alarab. Esa acción le devolvió la ventaja a Austria y obligó a Jordania a adelantarse en el campo en busca de una nueva igualdad.

El próximo rival de Argentina

Cuando el partido ya transitaba el tiempo adicionado, una mano de Saleem Obaid derivó en un penal para Austria. Arnautovic se hizo cargo de la ejecución y marcó el 3-1 definitivo, resultado que le permitió a los europeos cerrar su debut con una victoria clave.

Con este triunfo, Austria quedó con tres unidades en el Grupo J del Mundial 2026, la misma cantidad que Argentina, que en su primera presentación superó por 3-0 a Argelia. Por diferencia de gol, la Albiceleste se mantiene por encima, pero el próximo cruce tendrá incidencia directa en la pelea por la cima de la zona.

El encuentro entre Argentina y Austria se disputará el lunes 22 de junio, desde las 14, en Dallas. En tanto, Jordania buscará recuperarse ante Argelia el martes 23, en San Francisco, en un partido importante para ambos seleccionados tras haber perdido en el debut del Mundial 2026