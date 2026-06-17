Joven entrerriano murió tras sufrir un golpe en un partido de fútbol

Marcos Exequiel Aguilar, de 27 años, falleció este martes 16 de junio luego de permanecer varios días internado en estado crítico tras sufrir un grave golpe durante un partido de fútbol.

Según pudo saber Elonce, el hecho ocurrió el pasado 7 de junio durante un encuentro de la Liga de la Asociación de Fútbol Amateur Gualeguaychú (AFAG) disputado en la cancha del Club Atlético Sur. Aguilar sufrió un golpe accidental en la cabeza al disputar una pelota con otro jugador, sin existir agresión intencional.

A raíz del fuerte impacto, fue trasladado al Hospital Centenario, donde se constataron lesiones graves, permaneciendo internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Desde entonces permaneció en coma bajo seguimiento de profesionales de la salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, su estado no logró revertirse y finalmente se confirmó su fallecimiento durante la noche del marte.

Dolor en el club y en la comunidad deportiva

La noticia causó una profunda conmoción en el ambiente futbolístico de Gualeguaychú, donde Aguilar era conocido por su participación en el Club Deportivo y Social Sarmiento.

A través de las redes sociales, la institución expresó su pesar por la pérdida de uno de sus jugadores. “El Club Deportivo y Social Sarmiento lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Marcos Aguilar, jugador de nuestra institución”, publicaron desde la entidad.

El mensaje continuó: “Jugadores, compañeros, amigos, profes, hinchas y dirigentes abrazamos con mucha fuerza y nos ponemos a disposición de toda su familia”.

La muerte del joven también generó muestras de dolor y acompañamiento hacia sus seres queridos, compañeros de equipo y allegados, quienes lo despidieron con mensajes de afecto y reconocimiento en redes sociales.

“El fútbol de Gualeguaychú está de luto. Se fue Marcos Aguilar, jugador de Club Sarmiento y exalumno del Colegio Luis Clavarino. La luchó hasta el último minuto. Después de ese golpe en la cancha, se quedó peleando en terapia intensiva. Con la misma garra con la que iba a cada pelota. Gualeguaychú hizo cadena de oración por él. La ciudad entera se unió con la camiseta en el corazón. Pero hoy la pelota dejó de rodar para Marcos. Fuerza inmensa para su mamá y toda la familia; que sientan que Marcos no se fue solo: se fue con miles de oraciones. Sarmiento está de luto, pero orgulloso de vos”, escribió otro vecino. Elonce.com