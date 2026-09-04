Cayó el uso de la tarjeta de crédito y el financiamiento retrocedió 10,1% interanual

El financiamiento mediante tarjeta de crédito continuó perdiendo terreno durante agosto. Medido en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, registró una caída del 10,1% respecto del mismo mes de 2025.

La contracción también se observó frente a julio, aunque fue menor: alcanzó el 0,3%. Para realizar el cálculo, el relevamiento tomó una inflación estimada del 1,7% mensual y del 33,5% durante los últimos doce meses, según un informe de First Capital Group al que accedió Infobae.

En valores nominales, en cambio, el saldo financiado creció 1,4% durante agosto y alcanzó los $25,1 billones. El monto es 20,1% superior al de un año atrás, pero ese incremento quedó por debajo de la evolución de los precios.

El retroceso se aceleró en los últimos meses

El informe muestra que la disminución del uso de la tarjeta de crédito como herramienta de financiamiento viene profundizándose. La cartera cayó 3,4% en términos reales durante el último trimestre y acumuló una baja del 5,9% en seis meses.

Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, señaló que se observa una aceleración del proceso después del crecimiento registrado entre marzo de 2024 y noviembre de 2025. “Cada vez se usa menos la tarjeta como herramienta de financiamiento”, explicó.

El promedio mensual de contracción también refleja esa tendencia: fue de 0,84% durante el último año, pasó a 0,98% en el semestre y alcanzó 1,13% en los últimos tres meses.

Morosidad y menores límites de crédito

Una de las razones señaladas por el informe es el aumento de los problemas de pago. Los clientes que presentan situaciones irregulares pueden sufrir la suspensión de sus tarjetas, mientras que las entidades financieras se muestran más restrictivas para ampliar los límites disponibles.

Barbero indicó que los bancos concentran las mejoras crediticias en los usuarios con mejores perfiles financieros. Sin embargo, justamente esos clientes suelen mostrar una menor necesidad de endeudarse en el contexto actual.

La tarjeta de crédito continúa teniendo un peso importante en los hogares con dificultades económicas. Un relevamiento citado en el informe indica que apenas el 36% de los consultados logró pagar completamente su último resumen, mientras que el resto recurrió a pagos parciales o inferiores al mínimo.

El crédito también se utiliza para gastos cotidianos

El endeudamiento tampoco se concentra únicamente en consumos importantes o compras postergables. Entre los hogares relevados, el 44,5% señaló que había tomado deuda principalmente para comprar alimentos y productos básicos.

Otro 32% manifestó haber recurrido al crédito para afrontar servicios, impuestos, alquileres y otros gastos vinculados con la vivienda.

En moneda extranjera, el saldo financiado mediante tarjeta de crédito alcanzó los US$670 millones. El monto cayó 15,9% respecto de julio, aunque se mantuvo 1,5% por encima del registrado en agosto del año pasado.