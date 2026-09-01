ARCA abrió una subasta de consolas secuestradas por Aduana: todos los detalles

La ARCA anunció una nueva subasta electrónica que tendrá como protagonistas a 35 consolas PlayStation 5 secuestradas por la Dirección General de Aduanas. El remate se realizará durante septiembre y los valores base partirán desde los 350.000 pesos.

La medida quedó establecida a través de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, mediante las cuales se autorizó la comercialización de la mercadería en el estado en el que se encuentra y bajo la modalidad electrónica.

La subasta está prevista para el jueves 24 de septiembre y se desarrollará por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Las ofertas se realizarán exclusivamente a través de su plataforma de remates online.

Cómo participar de la subasta de ARCA

Los interesados deberán registrarse previamente como usuarios en el sistema de autogestión del Banco Ciudad. Una vez creada la cuenta, tendrán que buscar el remate correspondiente e inscribirse dentro del período habilitado.

La fecha límite para completar ese procedimiento se informa dentro de cada convocatoria y suele establecerse uno o dos días antes del inicio de la puja. Allí también estarán disponibles las condiciones específicas de los lotes.

En determinados casos puede exigirse además una caución previa. El interesado deberá realizar la transferencia correspondiente y esperar la confirmación del Banco Ciudad antes de quedar habilitado para presentar ofertas.

Las consolas se venden en el estado en que se encuentran

La ARCA estableció que los equipos serán comercializados tal como se encuentran al momento de su exhibición. Por ese motivo, antes de participar resulta importante consultar las fotografías, descripciones y observaciones incorporadas al catálogo.

La documentación oficial establece que los valores base y las condiciones particulares correspondientes a cada lote estarán disponibles en la plataforma del Banco Ciudad antes del remate.

Una vez iniciada la subasta, los participantes habilitados podrán realizar ofertas electrónicas y competir con otros usuarios hasta el cierre de cada lote.

Cuándo se realizará el remate

La jornada está programada para el 24 de septiembre de 2026. El Banco Ciudad será el encargado de administrar el procedimiento por cuenta y orden del organismo recaudador.

La iniciativa forma parte de los mecanismos utilizados por Aduana para disponer de mercadería secuestrada que cuenta con disponibilidad jurídica para ser comercializada.

Quienes quieran participar deberán registrarse con anticipación y revisar las condiciones particulares antes de efectuar una oferta, ya que la inscripción previa y, cuando corresponda, la constitución de una garantía son requisitos necesarios para acceder al remate de ARCA.