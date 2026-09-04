Jubilación con 30 años de aportes: cuánto se cobra en septiembre y cómo se calcula

La jubilación con 30 años de aportes no tiene un monto único: en septiembre el haber mínimo será de $428.591,22 y llegará a $498.591,22 con el bono completo. Además, habrá un nuevo índice para calcular los beneficios que se tramiten desde este mes.
La jubilación con 30 años de aportes tendrá nuevos valores desde septiembre de 2026, cuando ANSES aplique un incremento del 2,1% sobre los haberes alcanzados por la movilidad previsional. Sin embargo, cumplir con las tres décadas de contribuciones exigidas no significa que todos los nuevos jubilados vayan a cobrar la misma cantidad de dinero.
Con la actualización, el haber mínimo previsional ascenderá a $428.591,22. A esa suma podrá agregarse el bono previsional de hasta $70.000 para quienes reúnan las condiciones correspondientes, por lo que una persona que cobre la mínima y reciba el refuerzo completo llegará a $498.591,22 mensuales.
Los 30 años de aportes constituyen el período mínimo requerido dentro del régimen general para acceder a la jubilación ordinaria, junto con el cumplimiento de la edad establecida. Esta es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. No obstante, ANSES determina posteriormente el haber inicial según la trayectoria laboral de cada beneficiario.
Por qué no todos cobran lo mismo con 30 años de aportes
Tener exactamente 30 años de aportes no determina por sí solo cuánto cobrará una persona. Para establecer el haber intervienen la historia laboral, las remuneraciones registradas, los años de servicios computables y los distintos componentes contemplados por la legislación previsional.
Por ese motivo, dos trabajadores que tengan la misma edad y acrediten idéntica cantidad de años de aportes pueden recibir jubilaciones diferentes. Quien haya realizado contribuciones sobre remuneraciones registradas más altas puede obtener un haber superior al de una persona que haya aportado durante el mismo período sobre salarios menores.
Si el resultado del cálculo previsional se encuentra por debajo del mínimo vigente, se aplica el piso correspondiente siempre que el beneficiario reúna las condiciones establecidas. En septiembre, esa referencia será de $428.591,22.
Cómo se calcula una jubilación
El cálculo está integrado por distintos conceptos previstos en la Ley 24.241. Entre los principales aparecen la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP).
La PBU constituye uno de los componentes del haber previsional y también se actualiza mediante la movilidad. Con el incremento del 2,1% previsto para septiembre, pasará de $192.028,32 en agosto a aproximadamente $196.060,91.
La Prestación Compensatoria contempla servicios con aportes realizados durante períodos anteriores a la implementación del sistema previsional, mientras que la Prestación Adicional por Permanencia considera aquellos efectuados con posterioridad. La combinación de estos componentes ayuda a explicar por qué conocer solamente los años aportados no permite anticipar con exactitud el haber.