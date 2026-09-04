Hockey sobre patines: Las Águilas debutaron en Paraná con un amistoso y desataron la ilusión de cientos de chicas

La selección argentina femenina de hockey sobre patines, Las Águilas, disputó este viernes su primer partido amistoso en Paraná y convirtió la visita en una verdadera fiesta para el deporte entrerriano. Tras el encuentro ante el seleccionado juvenil masculino de Entre Ríos, las campeonas compartieron autógrafos, fotos y un emotivo encuentro con jugadoras de distintos clubes de la capital provincial.

El entrenador Darío Giuliano agradeció la convocatoria y destacó el impacto que busca generar la gira. “Ojalá todo sea un impulso para que esos niños se sumen a las escuelas de hockey, que es el objetivo”, expresó.

“Tenemos la vara muy alta”

Con la mirada puesta en el Mundial, el seleccionador aseguró que el plantel trabaja para volver a pelear por el título.

“Tenemos la vara muy alta. El objetivo es jugar la final y tratar de ganarla. Estamos con tiempo para terminar de ponernos a punto física y tácticamente”, afirmó Giuliano.

Además, valoró la posibilidad de recorrer distintas provincias con un equipo integrado por jugadoras que desarrollan la mayor parte de su carrera en Europa.

“Vienen apenas dos meses a Argentina y es importante que puedan mostrar su nivel. Nos agrada que disfruten de nuestro juego y del cariño de la gente”, señaló.

Valentina Fernández: “Queremos traer la Copa del Mundo otra vez a casa”

Una de las referentes del plantel, Valentina Fernández, celebró el recibimiento del público paranaense y aseguró que la concentración está puesta en el campeonato del mundo.

“Es una emoción muy grande cómo nos han recibido. Nunca habíamos venido a entrenar acá y estamos muy contentas con el cariño de la gente”, sostuvo.

Sobre la preparación, remarcó: “Argentina siempre es candidata. Confiamos mucho en el equipo que tenemos y todavía nos queda un mes para seguir trabajando y poder traer la Copa del Mundo otra vez a casa”.

La mendocina, que actualmente juega en el Manlleu de España, también dejó un mensaje para las jugadoras formativas. “Peleen por sus sueños. Nada es fácil, hay que entrenar y sacrificar cosas, pero la recompensa que deja este deporte es hermosa”, expresó.

Las más chicas vivieron un día inolvidable

El cierre de la jornada quedó en manos de las futuras hockistas. Natalia Guerrero Márquez, jugadora de categoría Mini, mostró su camiseta repleta de firmas y resumió la emoción del momento.

“Es una experiencia que nunca había vivido. Me firmaron casi todas las jugadoras y me dijeron que se necesita mucho entrenamiento y mucho esfuerzo”, contó.

A su lado, Juliana, de 10 años y jugadora del Paraná Rowing Club, confesó cuál es su gran sueño después de ver a Las Águilas en acción: “Quiero llegar a ser como Luchi. Quiero llegar a jugar en la selección”.

Este sábado, el seleccionado argentino continuará su agenda en Paraná con entrenamientos, una charla abierta para entrenadores y periodistas, y nuevos amistosos frente a combinados entrerrianos.