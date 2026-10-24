"Reinventar" ADN de las Pymes celebra su quinta edición: quiénes compartirán sus experiencias

"Reinventar" ADN de las Pymes se realiza este sábado 24 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con transmisión en vivo por el canal de YouTube de Elonce. La quinta edición del encuentro organizado por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) se desarrollará de 9 a 13.30 y tendrá a la confianza como eje central.

La propuesta reunirá experiencias vinculadas con la gastronomía, la comunicación, el agro, la producción y la salud. Los invitados compartirán sus recorridos personales y profesionales ante emprendedores y representantes de pequeñas y medianas empresas.

La confianza en uno mismo y en la comunidad pyme será el tema que conectará las exposiciones. La jornada planteará preguntas sobre dónde nace, cómo se construye y de qué manera puede aprenderse o perderse con el tiempo.

Los primeros protagonistas de la jornada

Una de las disertantes de "Reinventar" ADN de las Pymes será Micaela Trocello, de Viale. La creadora de contenido compartirá su experiencia acercando el mundo del campo, el valor de la tierra y el origen de los alimentos.

También participará Beto Magliocchini, creador de Paraná COME. Su proyecto reúne experiencias y recomendaciones gastronómicas y actualmente también gestiona las redes sociales de más de sesenta empresas.

Gabriela de la Torre llegará desde Gualeguaychú para presentar el recorrido de Amandoté. La empresa desarrolla infusiones naturales a base de yerba mate, hierbas, frutas y flores, con presencia en distintos puntos del país.

Experiencias personales y producción entrerriana

El programa incluirá la participación de Wenceslao Moreno, médico y residente de Neurología de Rosario. Compartirá su experiencia de vida con parálisis cerebral y una mirada sobre los límites y las barreras que se construyen socialmente.

Otro de los invitados será Gerardo Acevedo, de Concepción del Uruguay, creador de las marcas 7 Colinas y Sep7imo. Su actividad comprende la elaboración de cerveza y gin artesanal, además de whisky y ron de miel.

Acevedo expondrá sobre su trayectoria en la producción de bebidas con identidad entrerriana. Sus destilados recibieron premios en distintas oportunidades, según la presentación difundida por la organización.

Cómo seguir la transmisión de Elonce

La quinta edición de "Reinventar" ADN de las Pymes podrá seguirse en vivo a través de YouTube de Elonce. La cobertura permitirá acceder a las exposiciones desde distintos lugares de la provincia.

Para quienes concurran al Centro Provincial de Convenciones, la organización informó que las entradas están disponibles mediante Eventbrite. La información de acceso también se encuentra en las redes oficiales de la FEDER.

El encuentro forma parte de las actividades de la entidad destinadas a compartir experiencias emprendedoras y debatir los desafíos de las pequeñas y medianas empresas. En esta edición, las cinco exposiciones tendrán como punto de encuentro la construcción de confianza.