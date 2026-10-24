El uruguayense Agustín Ratto terminó cuarto en el Mundial de Canotaje y buscará una medalla en K2

Agustín Ratto terminó cuarto en el Mundial de Canotaje Maratón 2026, que se disputa en Gualeguaychú, y quedó a un paso de conseguir una medalla en la final de K1 Senior. El representante de Concepción del Uruguay protagonizó una destacada actuación este sábado y ya se prepara para competir nuevamente el domingo, esta vez en K2 junto a Juan Ignacio Cáceres.

Tras finalizar la regata, el entrerriano dialogó con R2820 y compartió sus sensaciones. "La verdad, una mezcla de sensaciones. Por una parte, estar muy contento por pelear las medallas acá, encima de local", expresó.

Sin embargo, Ratto también lamentó una situación ocurrida durante la competencia. "Una lástima lo que pasó en el segundo acarreo, que me perjudicó en cierto punto para pelear por los puestos más adelante del podio", señaló, aunque reconoció que los imprevistos forman parte de la disciplina.

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El balance de Ratto y el apoyo del público

Más allá del resultado, el deportista destacó su rendimiento físico durante las ocho vueltas. "Me sorprendí desde el comienzo con la velocidad y la capacidad con la que me encontré", aseguró.

El palista consideró que su actuación fue una señal positiva del trabajo realizado durante la preparación. "Eso nos da un poco más de confianza para mañana en el doble", afirmó, con la expectativa de volver a disputar los primeros puestos.

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Otro momento especial fue el acompañamiento de los espectadores, que alentaron al entrerriano desde las tribunas. "La verdad que impresionante. Nunca pensé que iba a vivir esto de local", manifestó emocionado por la posibilidad de competir cerca de su familia.

La final de K1 Senior y la actividad del domingo

La final masculina de K1 Senior también contó con la participación del argentino Franco Balboa, oriundo de Neuquén, quien fue descalificado por conducta antideportiva. Según la información conocida durante la jornada, la sanción estuvo relacionada con un incidente con otro competidor.

El domingo, Ratto volverá al agua junto a Juan Ignacio Cáceres para disputar la prueba de K2 Senior masculino, prevista para las 15 horas. "Creemos que tenemos un bote competitivo, así que a hacer todo bien hasta mañana", sostuvo.

La jornada también tendrá la participación de Magdalena Garro y Micaela Maslein en K2 femenino, además de Vicente Vergauven y Joaquín Catalano en la competencia masculina. De esta manera, Argentina buscará nuevas actuaciones destacadas en el cierre del Mundial que se desarrolla en Entre Ríos.