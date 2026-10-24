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Volcó un camión que transportaba 32 vacunos en la Ruta 131: el conductor resultó ileso

La Policía de Diamante confirmó que el vehículo volcó cuando circulaba por un camino de tierra, a la altura del kilómetro 10 de la Ruta Nacional 131. El conductor, de 26 años, no sufrió lesiones. Los animales fueron controlados por efectivos y sus propietarios.

24 de Octubre de 2026
Volcó un camión con 32 vacunos en Ruta 131: no hubo heridos
Volcó un camión con 32 vacunos en Ruta 131: no hubo heridos Foto: (PER)

La Policía de Diamante confirmó que el vehículo volcó cuando circulaba por un camino de tierra, a la altura del kilómetro 10 de la Ruta Nacional 131. El conductor, de 26 años, no sufrió lesiones. Los animales fueron controlados por efectivos y sus propietarios.

Un camión que transportaba 32 vacunos volcó en inmediaciones de la Ruta Nacional 131, a la altura del kilómetro 10, en el departamento Diamante. El siniestro vial ocurrió cuando el conductor perdió el control del vehículo mientras transitaba por un camino de tierra. Según confirmó la Policía, no hubo personas lesionadas.

 

La Jefatura Departamental Diamante informó que el hecho involucró a un camión Mercedes-Benz Axor con acoplado, conducido por un joven de 26 años domiciliado en Strobel. El vehículo transportaba aproximadamente 32 animales bovinos.

 

(El Observador del Litoral)
(El Observador del Litoral)

 

De acuerdo con la información recabada por los efectivos, el conductor debía trasladar el ganado desde un campo lindero a la ruta hacia otro establecimiento ubicado enfrente. Durante esa maniobra, perdió el control del transporte, que terminó volcado sobre uno de sus laterales y perdió la carga.

 

 

Controlaron los animales y retiraron el camión

 

Personal de la Comisaría Strobel tomó conocimiento del accidente mientras realizaba recorridas preventivas y se dirigió al lugar. Al llegar, los agentes constataron el vuelco del vehículo y comenzaron las tareas correspondientes.

 

Los efectivos trabajaron junto con los propietarios del ganado para controlar a los animales que habían quedado fuera del transporte. Posteriormente, se utilizó una máquina vial para retirar el camión del sector donde había quedado volcado.

 

(El Observador del Litoral)
(El Observador del Litoral)

 

En el operativo también participaron integrantes del Comando Radioeléctrico, la Comisaría Libertador, la Dirección de Seguridad Vial y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales.

 

La Jefatura Departamental Diamante confirmó que el siniestro no dejó personas lesionadas. El comunicado no precisó si alguno de los animales sufrió heridas como consecuencia del vuelco.

 

 

Temas:

Accidente Ruta 131 camión ganado vuelco
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