“Me duele el alma”, lamentó ciclista que pretendía recorrer Entre Ríos en bicicleta

El ciclista crespense Jorge Soto, de 66 años, sufrió una fisura de fémur mientras intentaba recorrer en bicicleta los 17 departamentos de Entre Ríos y debió abandonar la travesía de 1.600 kilómetros. El accidente ocurrió el miércoles pasado, cerca de Mansilla, durante la etapa que unía Rosario del Tala con Gualeguay. Actualmente se recupera en su domicilio de Crespo.

El deportista logró continuar otros 25 kilómetros después de la caída, pero finalmente tuvo que detenerse en Galarza. Los estudios médicos confirmaron la lesión que le impidió completar el recorrido.

“Me duele mucho la pierna, pero más me duele el alma por no poder terminar la travesía”, expresó Soto en diálogo con El Observador, al referirse a la frustración de tener que abandonar nuevamente su objetivo.

El sueño de recorrer los 17 departamentos entrerrianos

Soto había iniciado el desafío con la intención de completar un recorrido de aproximadamente 1.600 kilómetros por la provincia. Con más de cinco décadas dedicadas al ciclismo, buscaba demostrar que la edad no representa un impedimento para perseguir los sueños.

“Hay que luchar para cumplir los sueños, no importa la edad que se tenga”, había manifestado antes de comenzar la travesía.

El ciclista recordó que en 2025 también había intentado realizar el recorrido, pero sufrió una lesión que le provocó tres costillas fracturadas.

“Es un sueño que no pude cumplir, quedará en el recuerdo que hubo un ‘viejo loco’ entrerriano al que no le bastaron tres costillas fracturadas el año pasado para volver a intentar hacer este recorrido de 1.600 kilómetros. Pero no pude”, lamentó.

"Mis angeles de la guarda en el camino", posteó Jorge Soto.-

El gesto de una familia que lo ayudó tras el accidente

Durante su recuperación, Soto destacó especialmente la solidaridad que recibió cuando tuvo que abandonar la travesía en Galarza.

El ciclista contó que Tomás Koroll, de Gualeguay, le había ofrecido alojamiento días antes del accidente. Sin embargo, cuando sufrió la lesión, una coincidencia permitió que recibiera ayuda de los padres de Koroll, quienes vivían a unos 200 metros del lugar donde debió detenerse.

“Agradezco a Tomás Koroll de Gualeguay, quien con su enorme corazón y compañerismo, días antes del accidente, me había ofrecido su casa para alojarme cuando llegara a su ciudad”, relató.

Luego explicó cómo recibió asistencia mientras esperaba regresar a Crespo. “Por cosas increíbles del destino, sus padres viven a 200 metros de donde tuve que abandonar. Ellos me alojaron, me cuidaron, hasta que llegó el vehículo con mi esposa Alicia, para regresar a mi ciudad”, recordó.

El deportista también agradeció las muestras de afecto que recibió durante las distintas etapas del recorrido. “Son personas que Dios me puso en el camino, a quienes les agradezco, al igual que a tanta gente que me ha saludado, felicitado y alentado, en el camino, en cada parada o por las redes sociales”, expresó.

Qué dijo sobre la posibilidad de volver a intentarlo en 2027

Pese a la frustración de no haber completado el recorrido, Soto aseguró que las experiencias de 2025 y 2026 le dejaron recuerdos positivos.

“Ahora queda recuperarme de la lesión y más allá del dolor físico y emocional, todos estos kilómetros recorridos, tanto en 2025 como en 2026, me dejaron un mensaje muy positivo y esperanzador”, manifestó.

También destacó el acompañamiento recibido durante su desafío: “Con 66 años y más de 50 como ciclista, el afecto recibido me llena el alma”.

Consultado sobre la posibilidad de realizar un nuevo intento en 2027, con etapas más cortas y acompañamiento de otros ciclistas, respondió que no tiene previsto volver a emprender la travesía.

“Por ahora, no más ‘locuras’. El hombre propone y Dios dispone. No creo que vuelva a intentarlo”, sostuvo.

Aunque reconoció que mantiene intactas las ganas de alcanzar su objetivo, explicó que su decisión está relacionada con la preocupación que estas experiencias generan en sus seres queridos.

“Por mí, lo haría 100 veces más hasta poder alcanzar el objetivo, porque considero muy injusto lo que me pasó, pero más injusto es que debido a esto sufra mi familia, que es mi más preciado tesoro”, concluyó emocionado.