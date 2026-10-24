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Torneo de rompecabezas en la Vieja Usina: hubo 90 participantes y habrá una edición navideña

La propuesta reunió a familias, equipos y parejas en una jornada de entretenimiento y concentración. La próxima edición será el 19 de diciembre, con una temática navideña y actividades especiales.

24 de Octubre de 2026
El torneo se realizó en la Vieja Usina
El torneo se realizó en la Vieja Usina

La propuesta reunió a familias, equipos y parejas en una jornada de entretenimiento y concentración. La próxima edición será el 19 de diciembre, con una temática navideña y actividades especiales.

El torneo de rompecabezas realizado en el centro cultural La Vieja Usina convocó a unas 90 personas en una jornada que combinó entretenimiento, concentración y encuentros entre familiares y amigos. La actividad incluyó categorías familiares, por equipos y parejas, con premios para los mejores participantes y sorteos entre los asistentes.

 

“Tuvimos una jornada muy linda, con mucha participación, estamos muy contentos”, destacaron los organizadores durante la actividad.

 

La iniciativa es impulsada por un emprendimiento de la ciudad de Santa Fe dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de rompecabezas, que organiza encuentros aproximadamente cada dos meses en La Vieja Usina.

 

Cómo funcionan los torneos de rompecabezas

 

Cada edición requiere inscripción previa, que se anuncia con anticipación. Durante la competencia, los organizadores entregan a cada grupo un rompecabezas que suele corresponder a un lanzamiento reciente.

 

“Nosotros organizamos los torneos cada dos meses en la Vieja Usina. Es con inscripción previa, lo anunciamos con tiempo para que la gente pueda organizarse, armar el equipo. Ese día nosotros les entregamos un rompecabezas que se mantiene muy inédito. Es un lanzamiento que se arma en dos horas”, explicaron.

 

La competencia tiene un tiempo estimado de resolución y contempla reconocimientos para quienes logran los mejores resultados. “Hay premios a los primeros tres y hay sorteos entre todos los participantes”, señalaron.

Una propuesta para compartir y dejar el celular de lado

 

Además del desafío de completar las imágenes, los organizadores destacaron el valor social de la actividad, que propone compartir un momento lejos de las pantallas y estimular la concentración.

 

“Es un planazo para pasar la tarde. La gente viene, deja el celular a un lado y durante esas dos horas la verdad que la pasan rebién”, expresaron.

 

La actividad también busca reunir a personas de distintas edades alrededor de una mesa, en un espacio que favorece la colaboración y el trabajo en equipo.

“Tiene múltiples ventajas, beneficios como reunir a la familia en torno a una mesa y pasarla bien un rato”, agregaron.

 

Entre las propuestas se encuentra una imagen que mezcla la figura de Lionel Messi con el estilo pictórico de Vincent van Gogh.

 

Cuándo será el próximo torneo

 

La próxima edición ya tiene fecha confirmada y será la última del año. El encuentro se realizará el 19 de diciembre en La Vieja Usina, con una temática navideña

y propuestas especiales para los participantes.

 

Los torneos se desarrollan habitualmente desde las 16 y las inscripciones se anuncian con anticipación a través de los canales de la organización.

Torneo de rompecabezas en la Vieja Usina

Temas:

rompecabezas torneo Vieja Usina
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