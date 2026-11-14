Un club de Paraná vende un bono contribución para construir un gimnasio y sorteará más de 25 premios

REDACCIÓN ELONCE
Capibá Rugby Club impulsa la venta de un bono contribución de $15.000 para financiar la construcción de un gimnasio propio. El sorteo final será el 7 de diciembre e incluirá una moto, televisores, celulares y otros premios.
Capibá Rugby Club impulsa un bono contribución para construir un gimnasio destinado a sus deportistas, ante el crecimiento de las distintas disciplinas que se practican en la institución. La iniciativa comenzó en junio y tendrá su sorteo final el próximo 7 de diciembre, con más de 25 premios disponibles.
Cristóbal Galetto, representante del club, explicó a Elonce que el proyecto surgió por la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para los entrenamientos. "Por la cantidad de chicos que se han sumado y la necesidad deportiva de seguir progresando, nos pusimos ese objetivo en mente", señaló.
El bono tiene un valor de $15.000, en un único pago, y contempla premios como una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, televisores, equipos de sonido, celulares y electrodomésticos. Durante los últimos meses se realizaron sorteos y los premios que quedaron vacantes se acumularon para la instancia final.
Cuándo será el sorteo y cómo avanzará el gimnasio
El sorteo final se realizará el lunes 7 de diciembre, desde las 19 horas, en las instalaciones del club. Las puertas abrirán aproximadamente a las 16 horas y habrá bandas musicales, un bingo y un patio de comidas. Los organizadores esperan recibir entre 500 y 1.000 personas.
Galetto explicó que la recaudación permitirá avanzar con la primera etapa del gimnasio. "Necesitamos tener un espacio propio de entrenamiento porque hoy estamos compartiendo con el sector social y se nos complica mucho", manifestó. Además, anticipó que proyectan una segunda edición del bono para continuar las obras.
La institución cuenta actualmente con aproximadamente 350 a 400 socios y busca duplicar esa cantidad durante el próximo año. "Queremos que sepan que hay un club en el sur que está creciendo y que lo viene haciendo de manera muy seria", destacó Galetto.
El crecimiento del hockey y el rugby en Capibá
Por su parte, Viviana Vernackt destacó el desarrollo del hockey femenino, que este sábado disputó las semifinales de un torneo oficial. Las categorías Sub 16, Sub 19 y Reserva consiguieron avanzar a sus respectivas finales, mientras que Primera también participaba de la jornada.
"Hace muy poquito que tenemos la cancha instalada y las chicas han crecido un montón", expresó Vernackt . Además, señaló que el objetivo es ascender desde la Federación B a la A durante la próxima temporada.
En rugby, el club también atraviesa un período de crecimiento y disputará la final de plata del torneo de desarrollo. Desde la institución remarcaron que estas actividades, junto con la construcción del gimnasio, forman parte de un proyecto para fortalecer la formación deportiva y ampliar la participación de la comunidad.