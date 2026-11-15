El Gobierno investiga a una empresa británica por vuelos no autorizados a Malvinas

El Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra Thales UK Limited por presuntos vuelos sin autorización entre las Islas Malvinas y Chile. La compañía también mantiene contratos tecnológicos con las fuerzas británicas instaladas en el archipiélago.
El Gobierno argentino inició una investigación contra Thales UK Limited por presuntos vuelos no autorizados entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile. La administración de Javier Milei anunció procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas contra la empresa británica, luego de detectar operaciones aéreas que, según las autoridades nacionales, se habrían realizado sin los permisos correspondientes.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente el 11 de noviembre de 2026. Según el anuncio oficial, las operaciones se efectuaron mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido, lo que motivó la intervención de distintas áreas del Gobierno argentino.
El caso también puso bajo observación los vínculos comerciales de Thales con el Ministerio de Defensa británico, debido a que la compañía fue seleccionada para mantener sistemas de comunicaciones en la base militar de Monte Agradable, ubicada en las Islas Malvinas.
Por qué el Gobierno argentino investiga a Thales
La medida fue anunciada mediante un comunicado presidencial y posteriormente ratificada durante una conferencia de prensa del vocero del Gobierno, Adrián Ravier.
De acuerdo con la información difundida, las autoridades detectaron vuelos realizados por Thales UK Limited en la ruta que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en territorio chileno. El Gobierno sostuvo que esas operaciones no contaban con autorización argentina.
Ante esta situación, el presidente Javier Milei instruyó a los organismos competentes a iniciar las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes, además de impulsar gestiones diplomáticas relacionadas con el caso.
La administración nacional señaló que utilizaría las herramientas jurídicas disponibles para defender los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Qué se sabe sobre los vuelos investigados
Hasta el momento, el comunicado oficial no precisó cuántos vuelos fueron identificados, cuándo se realizaron ni cuál fue el objetivo de los traslados.
Tampoco se informó qué tipo de carga transportaba la aeronave británica ni si las operaciones estaban relacionadas con actividades militares o con los contratos tecnológicos que Thales mantiene con el Reino Unido.
Por lo tanto, no se estableció una relación directa entre los vuelos investigados y los servicios que la empresa presta a las fuerzas británicas desplegadas en el Atlántico Sur. Las autoridades tampoco detallaron cuáles serían las sanciones concretas que podrían aplicarse ni qué organismos quedarían a cargo de cada procedimiento.
El contrato de Thales con la base militar británica en Malvinas
La investigación adquirió relevancia por los antecedentes comerciales de la empresa en el archipiélago. Thales UK Limited fue seleccionada para brindar mantenimiento a las redes de comunicaciones de la base militar de Monte Agradable, una de las principales instalaciones del Reino Unido en las Islas Malvinas.
Según documentación publicada el 4 de septiembre de 2026 por Defence Equipment and Support (DE&S), organismo encargado de las adquisiciones y el mantenimiento de equipamiento militar británico, el contrato también incluye servicios para una base aérea ubicada en Gibraltar.
El acuerdo tiene un valor de 6.894.400 libras esterlinas, sin impuestos, y fue adjudicado mediante contratación directa. El período inicial de prestación del servicio está previsto entre el 1 de abril de 2027 y el 30 de septiembre de 2028, con posibilidad de extenderlo durante un año adicional.
Qué servicios presta la empresa británica
El contrato contempla el mantenimiento de redes de comunicaciones SDH (Synchronous Digital Hierarchy), una tecnología utilizada para transportar información, voz y datos dentro de infraestructuras de telecomunicaciones. En la base de Monte Agradable, estos sistemas permiten conectar diferentes puntos de la instalación militar y sostener las comunicaciones entre sus usuarios.
La documentación británica indicó que la infraestructura utiliza componentes SAGEM que dejaron de fabricarse y configuraciones desarrolladas originalmente por Thales.
La compañía participa en el diseño y mantenimiento de estas redes desde 2001. Por ese motivo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido justificó la contratación directa al considerar que otro proveedor tendría dificultades técnicas para garantizar la continuidad del servicio.