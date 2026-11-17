La droga incautada en una de las viviendas

En la tarde del lunes, la policía realizó cuatro allanamientos por narcomenudeo en el barrio Tiro Federal de Concordia, que finalizaron con cinco personas detenidas y el secuestro de dosis de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Drogas Peligrosas, en el marco de una investigación judicial por presunta comercialización de drogas y autorizados por el juez de Garantías N.º 3, Francisco Ledesma, a solicitud del fiscal Fabio Zabaleta.

Según la información policial, los cuatro allanamientos arrojaron resultados positivos y permitieron reunir elementos considerados de interés para la investigación. Como consecuencia, cinco personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Sorprendieron a personas mientras fraccionaban cocaína

Uno de los procedimientos permitió detectar una situación vinculada directamente con la presunta preparación de estupefacientes para su comercialización.

De acuerdo con el informe oficial, los efectivos sorprendieron a los ocupantes de una de las viviendas mientras se encontraban fraccionando droga para su posterior venta.

Durante las requisas, se secuestraron dosis de cocaína, 65 recortes circulares de nylon, precintos, nueve teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado. También incautaron una tijera y un plato con restos de sustancias estupefacientes.

El despliegue policial contó con la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas y la colaboración de efectivos pertenecientes a las divisiones de Colón, San Salvador y Villaguay.

Además, participaron los respectivos grupos especiales de esas dependencias, que brindaron apoyo durante la ejecución de las órdenes judiciales.

Las cinco personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.