La integrante de Bandana, Lourdes Fernández, prestará testimonio este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11. Su expareja, Leandro García Gómez, está detenido y enfrenta acusaciones por violencia de género y privación de la libertad.
La cantante Lowrdez Fernández declarará este martes en el juicio contra su exnovio por violencia de género, en una audiencia prevista para las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires. La integrante de Bandana prestará testimonio en el proceso judicial contra Leandro García Gómez, detenido desde octubre de 2025.
La información fue confirmada por Mabel López, madre de la artista, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. La mujer adelantó que también asistirá al edificio judicial ubicado en la calle Lavalle, aunque no podrá ingresar a la sala debido a que todavía debe declarar como testigo.
La comparecencia de Fernández genera especial expectativa porque la cantante no presentó una denuncia penal contra su expareja, no participa como querellante y tampoco cuenta con representación legal propia en el debate oral.
El exnovio de Lowrdez podría recibir hasta 15 años de prisión
Leandro García Gómez permanece detenido en el penal de Ezeiza y se negó a declarar durante la primera audiencia del juicio. Según la acusación, podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión efectiva si es hallado culpable.
A pesar de que la artista no impulsó personalmente una acción penal, la Cámara del Crimen consideró acreditada su condición de víctima de alto riesgo y la existencia de los hechos investigados.
En ese contexto, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia elaboró un informe sobre la situación de Fernández y las características del vínculo con el acusado.
Qué reveló el informe sobre la situación de la cantante
Los profesionales que intervinieron en la evaluación advirtieron sobre las dificultades que podría presentar la artista para reconocer el riesgo asociado con la relación. En el documento señalaron que “se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia”.
Asimismo, describieron un “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”. Estas conclusiones forman parte de los elementos incorporados al expediente y serán consideradas durante el proceso judicial.
Cómo fue la detención de Leandro García Gómez
El caso tomó estado público el 23 de octubre de 2025, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron al departamento de García Gómez, ubicado en el barrio porteño de Palermo.
La intervención se produjo después de que Mabel López denunciara que llevaba varios días sin poder comunicarse con su hija. Según la investigación, la cantante habría permanecido privada de su libertad dentro de la vivienda.
Tras varios intentos de allanamiento, los agentes consiguieron ingresar al inmueble durante la noche de aquel jueves y encontraron a Fernández en una de las habitaciones. De acuerdo con las actuaciones policiales, la artista estaba “sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad”.
Por su parte, García Gómez fue localizado escondido dentro de un armario y quedó detenido inmediatamente. La declaración de Lowrdez será una de las instancias centrales del juicio, en el que los magistrados deberán evaluar las pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad penal del acusado.