Boca piensa en Nicolás Tagliafico como una posible alternativa para reforzar el lateral izquierdo si Lautaro Blanco es transferido al exterior. El defensor se consolidó como una de las principales figuras del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena y sus actuaciones despertaron expectativas sobre un eventual interés de clubes extranjeros. Sin embargo, hasta el momento no se registraron ofertas formales ni consultas por el futbolista.

El rendimiento de Blanco fue uno de los puntos destacados del ciclo del Vasco. El lateral se convirtió en el jugador con mayor cantidad de minutos disputados desde la llegada del entrenador y acumuló siete asistencias. Además, sus actuaciones lo llevaron a ser seguido de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Ante la posibilidad de perder a una de sus principales figuras, la dirigencia comenzó a evaluar alternativas. En ese escenario apareció el nombre de Tagliafico, actualmente en el Olympique de Lyon, aunque cualquier negociación dependerá de una eventual salida de Blanco.

Arruabarrena ya había pedido a Tagliafico en su anterior etapa

El interés del entrenador por el defensor de la Selección Argentina tiene antecedentes. Durante su primer ciclo al frente de Boca, en 2014, Arruabarrena había solicitado su incorporación cuando el futbolista tenía 22 años. En aquella oportunidad, las negociaciones no prosperaron debido a una diferencia económica de 500.000 dólares en la valoración del pase. Tres meses después, Tagliafico terminó incorporándose a Independiente, donde continuó su carrera antes de dar el salto al fútbol europeo.

La posibilidad de contar con el campeón del mundo volvió a aparecer como una alternativa para el sector izquierdo de la defensa. No obstante, desde Boca no avanzaron con una negociación concreta, ya que la prioridad continúa siendo mantener a Blanco.

La situación de Lautaro Blanco y su importancia en Boca

El lateral rosarino se convirtió en una pieza fundamental para el funcionamiento del equipo. Su capacidad para proyectarse por la banda izquierda, participar en las jugadas ofensivas y aportar asistencias lo posicionó entre los futbolistas más destacados del plantel.

Desde la llegada de Arruabarrena, Blanco acumuló siete pases de gol y también tuvo la oportunidad de utilizar la cinta de capitán, una muestra de su importancia dentro del grupo.

Pese a su rendimiento, Boca todavía no recibió propuestas por el defensor. Por ese motivo, el interés por Tagliafico permanece condicionado a una posible transferencia durante los próximos mercados de pases.

Cómo es el presente de Nicolás Tagliafico en Francia

La actualidad del defensor argentino en Olympique de Lyon estuvo marcada por problemas físicos que limitaron su continuidad durante la temporada. De los 18 encuentros disputados por el conjunto francés, Tagliafico participó en seis. Además, en tres de esas presentaciones ingresó cuando faltaban menos de cinco minutos para el final, por lo que su participación fue reducida.

Una lesión muscular fue uno de los factores que condicionaron su presencia en el equipo. Esta situación podría ser un aspecto a considerar ante cualquier eventual negociación, especialmente por la necesidad de contar con un futbolista en condiciones de competir regularmente.