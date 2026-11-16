Un fuerte temporal en Córdoba provocó este lunes intensas precipitaciones, caída de granizo de gran tamaño y ráfagas de viento que ocasionaron anegamientos y complicaciones en distintas localidades de la provincia. Las tormentas afectaron principalmente el sur provincial, donde se registraron importantes acumulados de lluvia en pocas horas.

Una de las localidades más afectadas fue General Deheza, donde cayeron 92 milímetros de agua en apenas dos horas. Defensa Civil advirtió sobre árboles caídos y obstáculos en la calzada, con inconvenientes incluso en los accesos por la ruta nacional 158.

⛈️ Temporal y fuerte granizo en Córdoba El epicentro de la tormenta tuvo lugar en la ciudad de General Roca y se extendió hasta la localidad de Hernando. Se registraron cascotes de más de 150 gramos, árboles caídos y daños materiales en viviendas de la zona. 📌 En LN+ 🎥 @sinreservas620 — LN+ (@lanacionmas) November 16, 2026

Ante esta situación, las autoridades municipales solicitaron a los vecinos permanecer en sus viviendas y evitar desplazamientos innecesarios. La recomendación respondió al riesgo que representaban las calles inundadas y los elementos arrastrados por el viento.

Granizo y lluvias intensas en varias localidades

En la zona rural de La Cautiva, productores reportaron acumulados cercanos a los 110 milímetros en una hora, según informó el técnico en meteorología Rafael Di Marco a través de la red social X.

⛅ REPORTE DEL TIEMPO CON METEORAFA (16/11) 🌡️⛈️ Ya nos va dejando algunos valores de precipitaciones importantes en la provincia de Córdoba, hasta las 16 hs. La Cautiva norte 140 mm - Productor La Cautiva 110 mm - Productor Levalle 103 mm – Productor La Cautiva sur 91 mm - Productor Estaciones Meteorológicas Prov. hasta las 19 hs General Deheza 95.2 mm Rio Bamba: 82 mm Estacion BCCBA hasta las 19 hs Olaeta 72 mm ⛈️ Precipitaciones y tormentas Próximas 24 horas: Tendremos precipitaciones y/o tormentas que pueden llegar a ser fuertes a severas por Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Entre Ríos. Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Santa Fe, Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y Buenos Aires. miércoles: Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Paraguay y sur de Brasil ¿¿¿¿El jueves???? seguiremosssss Les dejo el pronostico para los próximos 7 días en la ciudad de Córdoba y Jesús María ¡Saludos a todos! Rafa — meteorafa (@dimarcorafael) November 16, 2026

También se registraron fuertes tormentas en Hernando, General Cabrera y Río Cuarto, donde la caída de granizo y la acumulación de agua complicaron la circulación. En Realicó, localidad de la provincia de La Pampa, se reportaron más de 95 milímetros, calles cortadas y una escuela inundada.

Las estaciones meteorológicas provinciales registraron, hasta las 15:30, acumulados de 58,4 milímetros en Río Bamba y 51 milímetros en Huinca Renancó.

Alerta naranja y seguimiento de las condiciones meteorológicas

Las primeras tormentas ingresaron por el extremo sur de Córdoba después del mediodía. El Observatorio Hidrológico provincial había advertido sobre su posible extensión hacia otros sectores durante la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía una alerta naranja por tormentas, mientras las autoridades monitoreaban los accesos viales y las consecuencias de las precipitaciones.