La Fiscalía investiga un doble homicidio ocurrido este martes 17 de noviembre en barrio Guadalupe, en la ciudad de Santa Fe. Un hombre y su hijo fueron hallados sin vida dentro de una vivienda de calle Ayacucho al 200, entre Riobamba y Defensa.

El aviso a las autoridades se produjo alrededor de las 10. Según los primeros datos, la llamada la realizó una joven de 21 años, pareja de una de las víctimas.

La causa quedó a cargo de Laura Urquiza, fiscal de turno de la Unidad de Homicidios. En el lugar intervinieron la Policía de Investigaciones y el Gabinete Criminalístico, según informó Aires de Santa Fe.

Qué contó la mujer que dio aviso

En su declaración inicial, la joven relató que su pareja le había pedido que no bajara antes de que él ingresara a la vivienda. Según contó, el hombre le dijo que estaba con otras personas.

Foto: El Litoral.

La mujer también informó que advirtió un faltante de dinero en moneda extranjera en la propiedad. En ese primer testimonio, dijo que desconocía el monto.

La Fiscalía busca corroborar el faltante y determinar si guarda relación con el doble homicidio. También resta establecer qué pudo observar la joven y si su relato permite identificar a las personas que estuvieron en la vivienda.

Foto: Diario Uno.

Qué buscan establecer los peritos

El trabajo en el domicilio incluyó la intervención de especialistas en balística. Los peritajes apuntan a reconstruir cómo ocurrió el ataque dentro de la vivienda.

La sección Homicidios de la Policía de Investigaciones de Santa Fe también trabaja en la recolección de testimonios. Uno de los objetivos es determinar cuántas personas participaron y cómo se retiraron del lugar.

El móvil del doble homicidio sigue bajo investigación. La Fiscalía deberá cotejar los resultados de las pericias con los testimonios y con la información sobre el posible faltante de dinero.