En el marco del crimen de Tomás Yair Flores, ocurrido el domingo 9 de noviembre de 2025 en la ciudad de Paraná, el juez de Garantías de Paraná, Jorge Barbagelata Xavier, dará a conocer el próximo martes 24 a las 12, si homologa el acuerdo de juicio abreviado presentado por la fiscal Patricia Yedro y la defensa de Tobías Franco Nahuel Arguello.

El acuerdo cuenta con el consentimiento de la querella por la madre de la víctima, a cargo de Ricardo Bordato y Tomás Vírgala, y consiste en la pena de un año de ejecución condicional por el delito de Lesiones Leves, más el cumplimiento de reglas de conducta por el plazo de dos años.

Tomás Yair Flores tenía 20 años cuando el domingo 9 de noviembre fue perseguido por dos menores, de 15 y 16 años, tras una fiesta de cumpleaños que se realizaba en la zona de calles Estado de Palestina y República de Siria.

En el inicio de la investigación, Argüello fue investigado por su rol en el homicidio, pero testimonios, filmaciones y conversaciones que se obtuvieron de los celulares secuestrados, dieron cuenta que detuvo a Flores con una patada cuando era perseguido por los dos chicos, que eran sus amigos, porque pensó que les había robado.

El hecho que se investigó y espera ser dirimido en un juicio es que los chicos “… persiguieron a Tomás Yair Flores quien se dirigía corriendo por calle Estado de Palestina hacía calle República de Siria y al llegar a cercanías de la intersección de Estado de Palestina y Republica de Siria, Tobías Franco Nahuel Arguello, de 19 años, sale del kiosco Los Kaiser y derriba a Flores con una patada procediendo” junto a los otros dos “a golpear entre los tres a Flores. Mientras los tres lo estaban golpeando, el chico de 15 años saca un cuchillo con el cual ataca a Flores produciéndole una herida de arma blanca en línea media axilar sobre el pulmón derecho, la cual le provocó la muerte el día 10 de noviembre del 2025”. (APF)