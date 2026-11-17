Un futbolista paranaense fue acusado de tentativa de homicidio luego de un violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en una esquina de barrio Belgrano, en Paraná. El imputado fue identificado como Leandro Micael Ramos, quien, según la información del caso, habría golpeado a otro joven en la cabeza con una botella de vidrio. La víctima, Juan Cruz Dekimpe, sufrió una fractura de cráneo y permanecía internada bajo cuidados especiales en el hospital San Martín.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el incidente se produjo cuando cuatro conocidos, identificados por sus apellidos Arrieta, Troncoso, Almeida y Dekimpe, se encontraban reunidos en la vía pública, donde conversaban y consumían bebidas alcohólicas.

En esas circunstancias, Ramos habría llegado al lugar y mantenido un enfrentamiento verbal con uno de los presentes. La situación derivó en una agresión que provocó lesiones de gravedad y motivó la intervención de la Justicia.

Cómo ocurrió la agresión en barrio Belgrano

Según las versiones recogidas sobre el episodio, durante la discusión Dekimpe habría realizado un movimiento que fue interpretado como un intento de extraer un cuchillo de entre sus prendas. Esta circunstancia forma parte de la reconstrucción inicial y deberá ser esclarecida durante la investigación.

Testigos señalaron que, ante esa situación, Ramos habría increpado al joven con la expresión “Ah, ¿sos vivo vos?”. Inmediatamente después, habría utilizado una botella de vino de vidrio, de la marca Canciller, para golpearlo violentamente en la cabeza.

Como consecuencia del impacto, Juan Cruz Dekimpe sufrió una fractura de cráneo y debió recibir atención médica de urgencia. Según la información proporcionada, permanecía internado en el sector de cuidados especiales del hospital San Martín de Paraná.

Imputación por tentativa de homicidio y prisión preventiva

A partir de las actuaciones judiciales, Ramos fue acusado del delito de tentativa de homicidio, una calificación que deberá ser analizada durante el avance de la investigación penal.

El fiscal Juan Manuel Pereyra solicitó que el imputado cumpliera 40 días de prisión preventiva domiciliaria con monitoreo mediante tobillera electrónica. La medida fue planteada para asegurar su sujeción al proceso mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Sin embargo, hasta que se disponga del dispositivo electrónico necesario para controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria, el acusado permanecerá alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Los antecedentes que evaluó la Justicia

La situación procesal de Ramos también estuvo atravesada por información vinculada con sus antecedentes judiciales.

Según los datos aportados, el juez Xavier Barbagelata tomó conocimiento de que el imputado registraba antecedentes condenatorios y tenía otra causa en trámite por violencia de género.

Estas circunstancias fueron consideradas al evaluar las medidas cautelares, especialmente ante los riesgos procesales de una eventual fuga o de entorpecimiento de la investigación.