La bendición de una ermita de la Virgen de Schoenstatt en Paraná reunió este martes a cadetes, autoridades policiales, familiares y fieles en la Escuela de Oficiales de Policía Salvador Maciá. La ceremonia estuvo encabezada por el arzobispo emérito de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, luego de una peregrinación de ocho kilómetros que partió desde el Santuario de La Loma.

La celebración tuvo como protagonista a la imagen de María Tres Veces Admirable de Schoenstatt, conocida como la Mater, que fue entronizada en los jardines del establecimiento educativo. Según explicaron las autoridades, la imagen había sido bendecida anteriormente por el papa León XIV y permanecerá en el lugar como un espacio de oración y reflexión para los estudiantes y el personal policial.

Durante el acto, que contó con la presencia de integrantes del Movimiento de Schoenstatt y familiares de los cadetes, Puiggari destacó el significado espiritual de la iniciativa. "Creo que es el clima que nos ha dejado. Estos son los efectos de la fe y Dios quiera que dure mucho más", expresó en diálogo con Elonce.

Una peregrinación de ocho kilómetros hasta la Escuela de Oficiales

La jornada comenzó con una procesión desde el Santuario de La Loma hasta la Escuela de Oficiales Salvador Maciá, dependiente de la Dirección General de Institutos Policiales de Entre Ríos. Los peregrinos recorrieron aproximadamente ocho kilómetros por las calles de Paraná, acompañando la imagen de la Virgen.

Participaron efectivos policiales, cadetes, familiares, integrantes del Movimiento de Schoenstatt y fieles que se sumaron a la celebración. La caminata culminó con la bendición de la ermita, construida en un sector del establecimiento destinado a convertirse en un lugar de encuentro espiritual.

Puiggari manifestó su alegría por la participación de la comunidad y vinculó la celebración con el mensaje de esperanza que, según consideró, dejó la visita del papa León XIV. "Nos ha contagiado un clima de alegría, de esperanza, de descubrir que se puede con Dios mucho más de lo que pensamos", señaló.

Puiggari destacó el acompañamiento espiritual de la Virgen

El arzobispo emérito sostuvo que la presencia de la imagen tendrá un significado especial para quienes transitan su formación profesional en la institución. "La presencia de la Mater les va a hacer un enorme bien a los cadetes y a los que están estudiando, a todos los que están acá en la escuela", afirmó.

Al reflexionar sobre el sentido de la devoción mariana, Puiggari comparó el acompañamiento de la Virgen con el cuidado de una madre hacia sus hijos. "Una madre no puede solucionar una enfermedad de un hijo, pero la cercanía de la madre ayuda mucho a llevar la enfermedad", explicó.

En esa misma línea, agregó: "La Virgen está presente y ayuda con su presencia maternal, pero además con su intercesión ante Dios". Antes de finalizar la entrevista, el sacerdote impartió una bendición dirigida especialmente a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

Claudio González: "La formación también tiene que ver con la espiritualidad"

El jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González, destacó que la construcción de la ermita forma parte de una mirada integral sobre la formación de los futuros efectivos. Explicó que muchos jóvenes deben alejarse de sus familias para ingresar a la institución y encuentran allí un nuevo ámbito de pertenencia.

"Los chicos un poco se alejan de la familia cuando vienen a estos intitutos y se cobijan en esto que es la Policía de Entre Ríos", expresó. En ese sentido, consideró que la preparación de los cadetes debe contemplar otros aspectos además de los conocimientos profesionales.

"En este proceso de formación siempre nos queda algo por llenar, no solo el conocimiento técnico específico, sino lo que tiene que ver con la espiritualidad", sostuvo González. También destacó que la ermita fue realizada con la participación directa de los estudiantes, quienes colaboraron en su diseño y construcción, acompañados por el personal de la institución.

Una imagen que recibió la bendición del papa León XIV

Uno de los aspectos destacados durante la ceremonia fue la historia de la imagen entronizada. Según confirmó González, la representación de la Virgen había recibido la bendición del papa León XIV, durante un encuentro en el que también fueron bendecidas medallas destinadas a efectivos de la Policía de Córdoba.

El jefe policial señaló que la iniciativa busca dejar un espacio permanente para las futuras generaciones de estudiantes. "Seguramente va a estar esta ermita con la imagen bendecida por León XIV", manifestó al referirse a la continuidad del proyecto.

Además, expresó su deseo de que el lugar pueda ser utilizado para acompañar espiritualmente al personal. "Rezar y orar siempre por el personal policial y saber que en este lugar van a poder venir y tener un momento de oración y reflexión", señaló.

Un espacio de oración construido por los propios cadetes

Por su parte, el director general de Institutos Policiales, Jorge Gajardo, calificó la ceremonia como un acontecimiento significativo para la institución. "Estamos coronando un momento sublime, un momento histórico para la Dirección General de Institutos Policiales y para la Policía de Entre Ríos", expresó.

El funcionario explicó que la ermita quedó instalada en los jardines de la escuela y fue concebida como un lugar de acompañamiento espiritual. "Se convierte en el faro y en el apoyo espiritual de sus alumnos y del personal que trabaja", manifestó.

Gajardo también destacó la participación de nueve capellanes policiales, representantes de distintas dependencias de la provincia. A la celebración asistieron alumnos de la Escuela de Agentes de Villaguay, próximos a egresar, y aspirantes de la Escuela de Suboficiales General Francisco Ramírez.

La comunidad policial celebró la llegada de la Mater

La ceremonia concluyó con una bendición de monseñor Puiggari y expresiones de agradecimiento de los asistentes. La participación de cadetes, familiares y fieles marcó una jornada que las autoridades describieron como significativa para la comunidad educativa policial.

En el cierre, González valoró especialmente el trabajo realizado por los estudiantes y el personal para concretar la construcción de la ermita. Consideró que el proyecto representa una contribución a la formación humana y espiritual de quienes se preparan para integrar la fuerza.

De esta manera, la Escuela de Oficiales Salvador Maciá incorporó un nuevo espacio de oración y reflexión, destinado a acompañar a los cadetes, sus familias y al personal policial. La imagen de la Mater permanecerá en el establecimiento como símbolo de la devoción mariana compartida por quienes participaron de la peregrinación.