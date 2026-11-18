La Cámara de Diputados de la Nación realizará este miércoles, desde las 12, una sesión especial para debatir una serie de proyectos impulsados por el Gobierno de Javier Milei. Entre las principales iniciativas se encuentran la denominada Ley Malvinas, que establece sanciones por la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, orientada a restringir la emisión monetaria para financiar al Estado.

La convocatoria fue solicitada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores oficialistas. Se prevé una extensa jornada parlamentaria, debido a las diferencias que persisten entre los bloques respecto de varios artículos de las propuestas.

El temario también contempla acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en causas relacionadas con delitos cometidos por menores y delitos contra la integridad sexual. Además, se tratarán el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y una enmienda al Protocolo de Montevideo.

Ley Malvinas: el oficialismo busca los votos para aprobar el proyecto

Uno de los principales debates estará centrado en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas. El oficialismo contaría con los votos necesarios para aprobarlo en general, aunque enfrenta dificultades para sostener algunos de sus capítulos durante la votación en particular.

Las mayores diferencias se concentran en el capítulo 7, que introduce modificaciones al sistema electoral y establece sanciones vinculadas con actividades consideradas contrarias a la seguridad nacional. Por incluir cambios electorales, ese apartado necesita una mayoría especial de 129 votos, que todavía no estaría garantizada.

Durante las negociaciones previas, el PRO y la UCR manifestaron su disposición a acompañar la iniciativa, con o sin modificaciones. Sin embargo, Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron cambios más profundos en el capítulo cuestionado.

Ante este escenario, el Gobierno podría aceptar la eliminación de ese apartado para asegurar la aprobación del núcleo central de la propuesta.

Qué sanciones establece la Ley Malvinas

El proyecto contempla un régimen de sanciones penales y económicas para quienes participen en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en la cuenca de Malvinas.

La iniciativa establece penas de hasta 20 años de prisión para directores, socios, proveedores y determinados accionistas de empresas involucradas en esas actividades. Quedarían exceptuados los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión cuya intervención sea indirecta.

También incorpora sanciones por operaciones de inteligencia realizadas para Estados extranjeros contra la seguridad nacional argentina, revelación de secretos de Estado y participación en acciones de sabotaje.

Frente a los cuestionamientos que recibió la propuesta, el oficialismo aceptó excluir expresamente de las sanciones a la actividad diplomática, el ejercicio periodístico, la investigación académica y las actividades de lobby reguladas.

Las facultades del Ejecutivo que generan controversia

Otro de los puntos discutidos es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar las políticas de seguridad, defensa e inteligencia estratégica.

El organismo estaría presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

A pedido de bloques aliados, se incorporó la posibilidad de que participen, como miembros no permanentes, el presidente de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores.

Entre las facultades previstas se encuentra la adopción de medidas urgentes frente a amenazas externas graves, como restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de activos, limitaciones al comercio exterior y modificaciones transitorias de derechos aduaneros.

La iniciativa también contempla protocolos para el derribo de aeronaves y hundimiento de embarcaciones, además de habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en determinadas operaciones no convencionales.

Desde sectores del peronismo y la izquierda cuestionaron estos puntos al considerar que podrían ampliar excesivamente las atribuciones del Poder Ejecutivo y afectar la separación entre las funciones de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad.

Como mecanismo de control, el oficialismo aceptó incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento, que deberá recibir información sobre las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional dentro de un plazo máximo de 48 horas.

Reforma del Banco Central: buscan establecer la emisión cero

El segundo proyecto central de la sesión será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que busca establecer como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda.

La propuesta plantea abandonar el esquema de múltiples objetivos incorporado en 2012 mediante la Ley 26.739 y avanzar hacia un mandato único para la autoridad monetaria.

En ese marco, se busca prohibir el financiamiento monetario al Tesoro Nacional, con el propósito de impedir que futuras administraciones recurran a la emisión para cubrir gastos del Estado.

La iniciativa establece restricciones específicas sobre distintas operaciones financieras, entre ellas los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias, la utilización de letras intransferibles y la compra de títulos públicos en el mercado primario.

También elimina atribuciones del directorio relacionadas con la orientación del crédito hacia sectores determinados y la implementación de políticas crediticias diferenciadas.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostuvo que estas funciones resultaban ajenas al objetivo principal de una autoridad monetaria y que su implementación podía afectar la estabilidad del valor del dinero.

Los cambios del Senado que aceptó el oficialismo

Uno de los principales puntos de negociación fue el mecanismo para designar y remover a los integrantes del directorio del Banco Central.

La versión que había aprobado Diputados establecía que la remoción de directores requería una mayoría de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso.

Sin embargo, el Senado modificó ese requisito y dispuso que fuera necesaria únicamente la mayoría absoluta de sus integrantes.

Aunque inicialmente el oficialismo evaluó insistir con la redacción original, finalmente aceptó los cambios introducidos por la Cámara alta.