El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde se analizaron los principales temas de gestión provincial, con especial atención a los cambios en el sistema de desayunos y meriendas escolares y al seguimiento de las condiciones meteorológicas ante el fenómeno de El Niño.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; ministros y secretarios del Ejecutivo provincial.

Al finalizar la reunión, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, brindó detalles sobre los asuntos abordados y destacó los avances alcanzados para implementar un nuevo esquema de alimentación escolar a partir de marzo.

Cambios en el sistema de desayunos y meriendas escolares

La funcionaria explicó que distintas instituciones participaron en la elaboración de los criterios para el servicio que comenzará a aplicarse durante el próximo ciclo lectivo. "Hoy tuvimos un buen anuncio porque, con el aval del Colegio de Nutricionistas, las universidades y los ministerios de Salud, Desarrollo Humano y Educación, logramos un consenso muy importante sobre el sistema que vamos a implementar a partir de marzo", señaló Berisso.

En relación con el proceso de implementación, la ministra también destacó la participación de la firma adjudicataria del servicio. "Celebramos la iniciativa de todos de poder aportar cada uno su granito de arena y también la predisposición de la empresa ganadora de la licitación para adaptar el servicio a los pedidos que se fueron realizando a lo largo de este tiempo", expresó.

Monitoreo de las tormentas y asistencia a damnificados

Otro de los ejes de la reunión fue el seguimiento de las condiciones meteorológicas en Entre Ríos ante el fenómeno de El Niño, especialmente por las tormentas registradas en diferentes localidades.

Berisso indicó que el gobernador recibía información permanente sobre las tareas de prevención y asistencia desarrolladas en el territorio provincial.

"El seguimiento se realiza día a día", aseguró la ministra. Además, mencionó que las consecuencias más recientes de las tormentas se habían registrado en San Salvador, "por lo que articulamos con Defensa Civil la información sobre las personas damnificadas", explicó.

La funcionaria detalló que, ante estos episodios, el Gobierno provincial establecía contacto con las áreas de Defensa Civil de cada localidad para coordinar la asistencia a las familias afectadas, en conjunto con los municipios.

Prevención y coordinación con los municipios

Durante el encuentro también se repasaron las acciones preventivas destinadas a reducir las consecuencias de las lluvias intensas. Entre las medidas mencionadas se encontraron la limpieza de desagües y la ejecución de obras de infraestructura en diferentes puntos de la provincia, consideradas fundamentales para disminuir el impacto de las precipitaciones.

Finalmente, Berisso remarcó que Frigerio solicitó mantener una comunicación permanente con todas las localidades, con el objetivo de conocer las situaciones que pudieran presentarse y coordinar las respuestas necesarias.