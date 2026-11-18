Alquilar un departamento por inmobiliaria para las vacaciones 2027 puede costar hasta un 34% menos que reservarlo por Airbnb, según un relevamiento de Propio que incluyó destinos de la Costa Atlántica. La mayor diferencia se observó en las propiedades de uno y dos dormitorios.

En ese segmento, los precios publicados por las inmobiliarias fueron entre un 14% y un 34% inferiores a los de la plataforma. Para las propiedades de tres o más dormitorios, en cambio, las tarifas resultaron similares.

En Pinamar, el valor semanal de un departamento de un dormitorio fue de US$900 por inmobiliaria y de US$1.291 por Airbnb. Para uno de dos dormitorios, la comparación fue de US$1.375 frente a US$1.599.

Cuánto cuesta una semana en la Costa Atlántica

El informe tomó como referencia una estadía de siete noches para cuatro adultos, del 2 al 9 de enero. Entre los destinos relevados para las vacaciones 2027, Miramar registró el menor valor típico, con US$645, seguido por Villa Gesell, con US$765, y Mar del Plata, con US$823.

En Mar de las Pampas, la misma estadía se ubicó en US$1.540 y en Pinamar, en US$1.616. Los valores más altos entre los destinos bonaerenses relevados se registraron en Cariló, con US$2.253, y Costa Esmeralda, con US$3.365.

Con el tipo de cambio de $1.575 por dólar que utilizó el informe, una semana para cuatro personas rondaba $1.016.000 en Miramar y $1.296.000 en Mar del Plata. En Pinamar, la referencia era de unos $2.545.000 y en Costa Esmeralda llegaba a $5.300.000.

Qué gastos revisar y cómo viene la disponibilidad

Las tarifas de las inmobiliarias relevadas no incluyen honorarios ni depósito, mientras que los precios de Airbnb contemplan los cargos de la plataforma. Para comparar cuánto hay que pagar antes de ingresar, conviene pedir el importe de los honorarios y consultar en qué condiciones se devuelve el depósito.

La disponibilidad para la primera quincena de enero se redujo entre el 15 de octubre y el 16 de noviembre. En los calendarios de Airbnb, las noches bloqueadas llegaron al 63% en Costa Esmeralda y al 62% en Miramar y Cariló. En Pinamar, el indicador alcanzó el 59% en la primera quincena y el 72% en la segunda.

El relevamiento aclaró que una noche bloqueada también puede corresponder a una fecha que el propietario retiró del calendario. En cuanto a los precios, de los 5.439 avisos analizados en octubre y noviembre, el 46% bajó su tarifa en dólares, el 44% la mantuvo prácticamente igual y el 10% la aumentó.