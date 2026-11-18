La empresa Agro de Souza, con más de 50 años de trayectoria en el sector de maquinaria agrícola, entró en concurso preventivo de acreedores debido a dificultades financieras. La compañía, con sede en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, cuenta con alrededor de 60 trabajadores y registra 32 cheques rechazados por más de $377 millones.

La firma se presentó ante la Justicia el 15 de septiembre de 2026 y obtuvo la apertura formal del procedimiento dos días después. Sin embargo, la decisión se conoció públicamente este miércoles, cuando fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El expediente tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de Bahía Blanca. Según los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la compañía acumula cheques rechazados por un total de $377.263.594,70, ninguno de los cuales figura como abonado.

Una empresa familiar con más de medio siglo de historia

Agro de Souza comenzó sus actividades en 1974 bajo la denominación De Souza Hnos., dedicada inicialmente a la venta de maquinaria agrícola nueva y usada. Con el paso de los años, amplió sus operaciones hacia la producción agrícola y ganadera.

En 2002 se constituyó formalmente Agro de Souza S.A., con Mario Luis De Souza entre sus fundadores y su hijo Cecilio De Souza al frente de la conducción.

Actualmente, la empresa es concesionaria oficial de CASE, una reconocida marca internacional de maquinaria agrícola. Además, desarrolla actividades de producción de granos, engorde de ganado y generación de bioenergía a partir de residuos ganaderos.

La crisis de la maquinaria agrícola

La presentación judicial se produjo en un contexto de dificultades para el sector, marcado por el crecimiento de las importaciones, el encarecimiento del financiamiento y la falta de recuperación sostenida de las ventas.

Otras compañías, como Metalfor, Pauny y Vassalli, también atravesaron problemas financieros, atrasos salariales o procesos de reestructuración durante 2026.

El concurso preventivo permitirá a Agro de Souza negociar con sus acreedores para reorganizar sus obligaciones y buscar la continuidad de sus actividades.