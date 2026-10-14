Chico de 14 años que construyó tractor con piezas recuperadas y fue invitado por fábrica de maquinaria

En un taller familiar de la provincia argentina de Córdoba, un adolescente de 14 años utilizó restos de vehículos hallados tras un tornado y piezas de maquinaria en desuso, para la construcción de su propio tractor.

Se llama Thiago Príncipe, vive en la zona rural de San Ambrosio, cerca de Río Cuarto, y su invento, bautizado como la “Tractoneta”, despertó tanto interés que terminó llevándolo hasta una fábrica de maquinaria agrícola para descubrir cómo se construyen estas máquinas a escala industrial.

Una construcción nueva, pero una pasión antigua

La historia comenzó con materiales que habían quedado abandonados en el campo después del paso de un tornado. En lugar de desecharlos, Thiago decidió recuperar algunas de esas piezas y darles una segunda vida. Con chatarra, repuestos y herramientas de su entorno familiar, fue desmontando, probando y ensamblando componentes hasta conseguir la construcción de su propio vehículo.

Su afición por la mecánica no apareció de un día para otro. Desde pequeño creció rodeado de herramientas, motores y máquinas agrícolas, en una familia en la que la inventiva también tiene un lugar importante. A los nueve años, durante unas vacaciones escolares, construyó un kart con materiales del taller. A los once, reparó su primer motor y, posteriormente, fabricó una pequeña camioneta casera que, pese a su aspecto rudimentario, conseguía funcionar.

Tras construir un tractor fue invitado a fábrica de maquinaria

Uno de los trabajos de construcción que más dificultades le planteó fue desarrollar el sistema de dirección, una pieza fundamental para conseguir que el vehículo pudiera maniobrarse. Su método consistió en aprovechar lo que tenía a su alcance, experimentar y aprender de los errores. Su padre, Hugo Príncipe, respaldó esa forma de trabajar y contó que prefiere dejarlo probar y equivocarse para que descubra por sí mismo cómo resolver los problemas.

La “Tractoneta” comenzó a llamar la atención cuando Thiago presentó su creación en la Exposición Rural de Río Cuarto. Más tarde, el proyecto llegó a la Feria Provincial de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación de Córdoba, donde despertó el interés de la comunidad educativa y del sector productivo.

La repercusión de su trabajo abrió una puerta inesperada: la posibilidad de conocer por dentro una fábrica dedicada a producir la maquinaria que él lleva años intentando comprender y construir.

La invitación llegó de CNH, el grupo industrial al que pertenecen las marcas de maquinaria agrícola Case IH y New Holland. En septiembre de 2026, Thiago visitó sus instalaciones en la ciudad de Córdoba, acompañado por sus padres y por el ministro provincial de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla.

Mejorar su tractor

Allí pudo recorrer la planta y observar las distintas etapas de fabricación, desde el ensamblaje de componentes hasta los sistemas de automatización utilizados en los procesos industriales. La visita no quedó solamente en una experiencia para recordar. Thiago ya piensa en cómo mejorar su invento.

Entre sus próximos objetivos está incorporar sistemas que automaticen funciones como el arranque, las luces y la alarma. También ha planteado, junto con su hermano, la posibilidad de experimentar con un sistema de conducción autónoma para su pequeño tractor.

Mi tractor “lo hice con chatarra que había en el campo, a partir de autos viejos que habían quedado después de un tornado que tiró plantas arriba de ellos. Fui desarmando y armando hasta construir mi tractorcito con las piezas que tenía”, contó Thiago a CNH cuando visitó la planta industrial.

“Fue muy interesante”

La construcción de la “tractoneta” tuvo sus dificultades. En la visita a CNH, donde se fabrican las máquinas agrícolas de Case IH y New Holland contó que uno de los mayores desafíos fue desarrollar la dirección del tractor. Resolver cómo maniobrarlo formó parte del proceso de transformar los componentes recuperados en un vehículo propio. Acompañado por sus padres, Thiago pudo observar cómo se desarrolla a escala industrial una actividad que lo atrae desde chico.

Durante la visita recorrió la línea de producción y conoció los procesos de automatización, desde el armado de las piezas hasta el funcionamiento de la maquinaria industrial. El adolescente destacó especialmente la tecnología que encontró en la fábrica: “Sentí la innovación que hacen acá y toda la tecnología que implementan. Fue muy interesante poder conocer cómo trabajan”, expresó.

La compañía presentó la experiencia como parte de su compromiso de acercar a las nuevas generaciones al mundo de la fabricación, la ingeniería y la tecnología agrícola. Según señaló, estas visitas buscan mostrar cómo la curiosidad y el aprendizaje práctico pueden abrir oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Automatización

Mientras conoce otras formas de fabricar maquinaria, Thiago ya piensa en nuevas modificaciones para su tractor. Según publicó Uno, entre las mejoras que proyecta están la automatización del arranque, las luces y la alarma.

Además, junto con su hermano Joel, quiere incorporar un sistema de conducción autónoma. De esta forma, se conoció que el próximo desafío vuelve a tener como punto de partida aquella máquina que construyó con las piezas que encontró en el campo. “Vamos a poner ese sistema en el tractorcito para automatizarlo”, explicó sobre el nuevo objetivo que tiene con Joel.