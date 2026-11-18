El gobernador Rogelio Frigerio presentó más de 60 máquinas viales nuevas, adquiridas mediante una inversión superior a los 15.000 millones de pesos, y aseguró que su gestión buscará intervenir el 100% de las rutas de Entre Ríos antes de finalizar su mandato. La presentación se realizó este miércoles en el autódromo de Paraná, donde el mandatario destacó que los equipos permitirán fortalecer las tareas de mantenimiento y recuperación de la red vial provincial.

La adquisición incluyó retroexcavadoras, motoniveladoras, camiones y otras herramientas destinadas a mejorar las condiciones de transitabilidad de rutas, caminos secundarios y accesos utilizados por el sector productivo. Los nuevos equipos se sumaron a otras 50 máquinas que, según indicó el Gobierno, fueron recuperadas y puestas nuevamente en funcionamiento.

En diálogo con Elonce, Frigerio destacó la importancia de la incorporación para la Dirección Provincial de Vialidad. “Hoy estamos mostrando y presentando una compra muy importante de más de 60 máquinas nuevas entre retroexcavadoras, motoniveladoras, camiones, herramientas indispensables para la reconstrucción de los caminos, las rutas, los caminos secundarios, los caminos de la producción”, expresó.

Frigerio aseguró que intervinieron más de la mitad de las rutas

Durante la presentación, el mandatario brindó detalles sobre el avance de las tareas de recuperación de la infraestructura vial y sostuvo que la provincia amplió su capacidad operativa para responder a los reclamos de los entrerrianos.

“Ya hemos intervenido más del 50% de las rutas de la provincia, estamos manteniendo ya prácticamente el 100% de los 25.000 km de caminos de la producción”, afirmó.

En ese sentido, ratificó el objetivo de completar los trabajos durante los próximos meses. “En lo que queda de nuestra gestión vamos a terminar de intervenir el 100% de todas las rutas de la provincia, tal cual nos comprometimos a hacerlo el primer día de gestión”, aseguró.

Una inversión superior a los $15.000 millones

El gobernador destacó la magnitud de la compra y señaló que no encontraron antecedentes recientes de una adquisición similar por parte de Vialidad Provincial.

“Esta es una inversión de más de 15.000 millones de pesos. No sé si hay registro de una compra de esta magnitud en la historia de vialidad provincial. Seguramente en las últimas décadas seguro que no”, manifestó.

Frigerio explicó que la operación se financió con recursos provinciales y atribuyó la disponibilidad de fondos a las medidas de ahorro implementadas por su administración.

“Esto se logra con los recursos propios, se logra ahorrando. Yo le pedí al ministro, al responsable de Vialidad Provincial, a Ezequiel Donda, que cuidemos cada peso y que de esta manera podamos finalmente lograr esta compra”, señaló.

La licitación contó con 17 oferentes

Otro de los aspectos destacados por el mandatario fue la participación de empresas en el proceso de contratación. Según precisó, la licitación reunió a 17 oferentes, una cantidad que consideró significativa para una adquisición de estas características. “Fue una compra que superó nuestras expectativas por esta competencia de 17 oferentes. No sé si hay mucho registro de semejante competencia, porque claramente ven que acá las reglas son claras”, sostuvo.

Frigerio también valoró la calidad de los equipos incorporados y afirmó que se trató de maquinaria de marcas reconocidas internacionalmente. Según explicó, las unidades permitirán ampliar la capacidad de intervención de Vialidad Provincial en distintos puntos del territorio entrerriano.

El gobernador vinculó la inversión con la necesidad de mejorar los servicios esenciales y sostuvo que, frente a las dificultades económicas, su administración estableció prioridades en infraestructura vial, salud y educación.

Los caminos rurales, entre las prioridades provinciales

Durante la entrevista, Frigerio reconoció las dificultades que atravesó la gestión debido a la escasez de recursos, aunque aseguró que el Gobierno mantuvo su compromiso con la recuperación de la red vial. “Nunca nos imaginamos que iba a ser tan difícil estos tres años, pero independientemente del contexto, el compromiso del equipo también y la transparencia con la que nos manejamos, logrando que cada peso de los contribuyentes vaya donde tiene que ir”, expresó.

En relación con la distribución de fondos, el mandatario sostuvo que las inversiones se concentraron en áreas consideradas prioritarias por su administración.

“Cuando uno tiene escasez de recursos, lo que tiene que hacer es priorizar”, afirmó. En ese marco, mencionó los recursos provenientes de distintos organismos y señaló que las rutas, los caminos productivos, los hospitales y las escuelas continuarán siendo los principales destinos de inversión.

Convenios con municipios para mejorar la transitabilidad

La presentación contó con la participación de intendentes y autoridades de distintas localidades entrerrianas, incluidos representantes de municipios gobernados por otros espacios políticos. “Estamos trabajando con todos los intendentes, no nos importa el color de la camiseta partidaria que circunstancialmente tenga un municipio”, aseguró Frigerio.

El mandatario explicó que la provincia promovió convenios con gobiernos locales y comunas para coordinar tareas de mantenimiento, especialmente en caminos rurales. Según indicó, el objetivo fue aprovechar los recursos disponibles y ampliar la cobertura de los trabajos.

“La gente quiere ver resultados, quiere ver que trabajemos juntos, que no nos peleemos entre nosotros los políticos y que de ese trabajo en equipo puedan rendir frutos”, manifestó.

El impuesto inmobiliario rural y el mantenimiento de caminos

Frigerio también se refirió al financiamiento de las tareas de conservación de la red vial y al cumplimiento de los compromisos económicos con municipios y frentistas.

Según explicó, la provincia recibió un número creciente de solicitudes para establecer acuerdos de colaboración con Vialidad Provincial. En ese sentido, sostuvo que la regularización de los pagos permitió fortalecer el vínculo con quienes participan de las tareas de mantenimiento.

“Cada día tenemos más pedidos para firmar convenios de intendentes, de presidentes de comuna con Vialidad, precisamente porque cumplimos con la palabra”, afirmó.

Finalmente, el gobernador destacó la decisión de destinar la recaudación del impuesto inmobiliario rural al sostenimiento de los caminos productivos.

“Hoy saben que la plata llega en tiempo y forma porque entre otras cosas está el compromiso de destinar el 100% del impuesto inmobiliario rural precisamente al mantenimiento”, concluyó.