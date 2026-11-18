La resolución contra la violencia hacia mujeres y niñas obtuvo 175 votos a favor, seis abstenciones y uno en contra. Argentina no acompañó la iniciativa, al igual que Estados Unidos y otros cuatro países. La delegación nacional no explicó los motivos de su decisión.
Argentina se abstuvo en la ONU de respaldar una resolución destinada a intensificar los esfuerzos internacionales para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. La votación se realizó en la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas y concluyó con 175 votos favorables, seis abstenciones y un voto en contra.
La iniciativa, denominada “Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, recibió el acompañamiento de una amplia mayoría de los Estados participantes. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei decidió no respaldarla y la representación argentina no presentó públicamente una explicación de su postura durante el debate.
Además de Argentina, Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún se abstuvieron, mientras que Somalia fue el único país que votó en contra del documento.
Qué establece la resolución aprobada por la ONU
El texto impulsado por un grupo de países europeos, Canadá y otros Estados propuso reforzar las medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas en diferentes ámbitos, incluidos los espacios digitales.
La resolución también incorporó referencias a los derechos humanos de las mujeres y a cuestiones vinculadas con la salud sexual y reproductiva. Su objetivo fue promover compromisos internacionales y fortalecer las políticas públicas orientadas a combatir distintas manifestaciones de violencia de género.
Si bien las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, constituyen pronunciamientos políticos que expresan posiciones de los Estados y pueden orientar futuras iniciativas internacionales.
Argentina no explicó los motivos de su abstención
Uno de los aspectos que distinguió la votación fue la ausencia de una fundamentación pública por parte de la delegación argentina. Sus representantes no intervinieron para precisar qué puntos del documento motivaron la decisión.
En cambio, Estados Unidos sí expuso sus objeciones. La representante estadounidense Kali Gasteiger sostuvo que Washington compartía el propósito de combatir la violencia contra mujeres y niñas, pero cuestionó determinadas expresiones relacionadas con los derechos reproductivos.
“Es decepcionante ver el controvertido término ‘salud sexual y reproductiva’ y la noción de ‘aborto seguro’ en esta resolución”, expresó la funcionaria durante su intervención.
Gasteiger también afirmó que “ningún Estado tiene la obligación de financiar ni facilitar el aborto”, al argumentar que esos conceptos podían entrar en conflicto con las legislaciones nacionales.
Sin embargo, ante la falta de una explicación oficial argentina, no es posible establecer que el Gobierno nacional haya compartido los mismos fundamentos expresados por Estados Unidos.
La posición argentina y su relación con Washington
La abstención se produjo en un contexto de acercamiento diplomático entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, que coincidieron en distintas votaciones internacionales relacionadas con derechos humanos y otros asuntos multilaterales.
Durante 2026, Argentina acompañó posiciones estadounidenses en diferentes debates desarrollados en Naciones Unidas. En algunos casos, ambos países quedaron entre los pocos Estados que no respaldaron iniciativas aprobadas por amplias mayorías.
En el plano interno, el Gobierno nacional también impulsó modificaciones en las políticas vinculadas con cuestiones de género. Entre ellas se encontraron la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la reorganización de áreas estatales relacionadas con esa temática.
La votación volvió a situar el posicionamiento argentino sobre las políticas de género en el centro del debate internacional. No obstante, la resolución fue aprobada por una amplia mayoría, pese a las abstenciones y al único voto negativo registrado.