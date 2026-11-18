El GTA VI se lanzará este jueves 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La nueva entrega de Rockstar Games llegará más de 13 años después del estreno de Grand Theft Auto V y marcará el regreso de la saga a Vice City.

La acción transcurre en Leónida, un estado ficticio que abarca Vice City y sus alrededores. Rockstar recuperó uno de los escenarios más conocidos de la serie y lo trasladó a la actualidad, con celulares y redes sociales como parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La campaña estará protagonizada por Lucia Caminos y Jason Duval. Después de que un golpe sale mal, ambos quedan envueltos en una conspiración criminal que se extiende por Leónida y deben apoyarse para salir del problema.

Las novedades de GTA VI y el regreso a Vice City

El mapa del GTA VI llevará la acción más allá de las calles de Vice City. Los adelantos de Rockstar muestran barrios urbanos, zonas costeras y humedales que forman parte del recorrido por Leónida.

Antes del estreno, la compañía difundió un adelanto extendido con imágenes del juego capturadas en PlayStation 5. También publicó una galería con escenas de los protagonistas y distintos paisajes del nuevo escenario.

NEW GTA 6 TRAILER Created by AndrewMiami in collaboration with Rockstar Games, capturing the streets of Miami as Vice City. https://t.co/mscnO2Z7M0 — GTA 6 Info (@GTASixInfo) November 16, 2026

El lanzamiento del videojuego coincidirá con la salida de su álbum oficial. La banda sonora, producida junto a Atlantic Records, reúne 34 canciones originales y estará disponible en plataformas de streaming desde el jueves.

Cuánto cuesta GTA VI y qué incluye cada edición

En la tienda argentina de PlayStation, la edición estándar cuesta US$79,99 y la Ultimate Edition, US$99,99. La primera incluye el juego base, mientras que la segunda agrega vehículos, armas y atuendos exclusivos para la campaña.

Rockstar habilitó la descarga anticipada el 10 de noviembre para quienes reservaron el GTA VI. Entre los beneficios de preventa figuran el paquete Vintage Vice City y, en las tiendas digitales participantes, un mes de GTA+.

El juego se instala mediante una descarga digital. En los comercios que ofrezcan la versión en caja, el comprador recibirá un código para canjear el título en su consola.