Lanzaron un juego argentino gratis en el que hay que cebarle un mate a Dios para entrar al cielo

Un videojuego argentino en el que hay que aprender a cebar mate para poder entrar al cielo superó las 50.000 descargas y se convirtió en un particular fenómeno entre los usuarios. Se llama Cebador, está disponible gratuitamente para celulares y fue desarrollado durante tres años por un equipo de apenas tres personas.

La versión definitiva fue lanzada el 25 de septiembre por Cebatorio Estudio, después de que el proyecto comenzara a llamar la atención mucho antes de estar terminado. Su tráiler se había viralizado en julio de 2024 y desde entonces el juego consiguió una valoración de 4,9 sobre 5, con más de 3.000 reseñas.

Además, fue nominado como mejor juego para celulares en la Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) de 2024 y obtuvo el reconocimiento a la mejor representación de identidad cultural en el After Game Fest de ese mismo año, publicó Corta.

Cebarle un mate a Dios para entrar al cielo

Cebador es un videojuego de estética pixel art, disponible para Android y iPhone. Su protagonista es un joven que desprecia el mate y prefiere tomar latte macchiato de vainilla.

La historia comienza cuando el personaje es atropellado por un colectivo de la línea 102. Después de morir llega al denominado “Cielo del Mate”, pero descubre que todavía no tiene permitido ingresar.

Para ganarse su lugar deberá cumplir una misión muy argentina: cebarle un buen mate a Dios. Como no sabe prepararlo, es enviado al “Cebatorio”, una especie de instancia de aprendizaje donde deberá dominar todos los secretos de la infusión.

Cambiar la yerba, calentar el agua y agregar yuyos

Cada nivel presenta una ronda contrarreloj en la que el jugador debe realizar diferentes acciones, como cambiar la yerba, controlar la temperatura del agua y agregar azúcar o yuyos según las preferencias de cada personaje.

Los desarrolladores trasladaron los movimientos cotidianos de preparar un mate a la pantalla del celular mediante acciones como deslizar, tocar dos veces o girar.

La versión final cuenta con ocho niveles y un jefe final. También incorpora un mapa para volver a jugar y mejorar los puntajes y un “Modo Tranqui”, pensado para quienes prefieren cebar mates sin la presión del reloj.

Del “Cielo del Mate” al “Infierno de la Bombilla Tapada”

Las decisiones y el desempeño del jugador terminan definiendo el destino del protagonista. Puede conseguir su ingreso al “Cielo del Mate” o terminar en el denominado “Infierno de la Bombilla Tapada”.

Detrás del proyecto se encuentran Diego Azario y Mariano “Nano” Bevacqua, quienes se conocieron jugando World of Warcraft. Ambos estudiaron diseño de videojuegos por su cuenta y posteriormente realizaron una diplomatura en videojuegos en la UTN.

Azario quedó a cargo de la programación y Bevacqua del arte, mientras ambos participaron del diseño. Posteriormente se incorporó Maxi Morales, músico y diseñador de sonido.

Lo hicieron en su tiempo libre

Cebador fue el primer videojuego desarrollado por el grupo. Los tres integrantes tienen otros trabajos y avanzaron con el proyecto durante sus momentos libres.

A pesar del éxito alcanzado, decidieron mantenerlo completamente gratuito. “No quisimos ponerle ningún tipo de microtransacciones, ningún contenido pago, no llenarlo de publicidades, no cobrar nada”, explicaron sus creadores.

La decisión significa que el videojuego no genera ganancias directas. “Cebador es un proyecto no rentable; al contrario, lo único que nos hace es perder plata”, reconocieron.

Morales definió el desarrollo desde otra perspectiva: “Fue una inversión para entrar por una suerte de puerta lateral a la industria nacional de videojuegos”.

Por qué el protagonista no sabe cebar mate

Los creadores también debieron encontrar una explicación para que un personaje argentino tuviera que aprender desde cero a preparar la tradicional infusión.

La primera idea había sido desarrollar una “academia de mate”, pero finalmente optaron por construir una historia cargada de humor y estereotipos culturales.

“¿Por qué tenés que tomar mate? Porque sos medio cipayo que no defiende nada de nuestra identidad y al que no le gusta el mate. ¿Y quién representa eso? Un tipo de Palermo que toma café en Starbucks”, explicó Bevacqua sobre el origen del personaje.

Miles probaron el juego antes del lanzamiento

Durante la etapa beta, el estudio abrió una convocatoria para recibir comentarios de los jugadores. La respuesta sorprendió incluso a los desarrolladores.

“Se anotaron 8.000 personas, jugaron la beta y tuvimos 4.000 respuestas”, contó Bevacqua. Los usuarios propusieron sumar personajes famosos, tereré, cáscaras de naranja y distintas variantes vinculadas con la cultura del mate.

Muchas ideas fueron descartadas por una cuestión de tiempo. Sin embargo, hubo una sugerencia que terminó incorporándose: el “Modo Tranqui”, solicitado por quienes simplemente querían “cebar mates nomás”.

El crecimiento de los videojuegos argentinos

Los desarrolladores señalaron que cuando comenzaron el proyecto encontraron una oportunidad en los videojuegos inspirados en elementos de la cultura nacional. En los últimos años, consideraron, aumentó considerablemente la cantidad de producciones con referencias argentinas.

La identidad local también representa un desafío para llegar a jugadores extranjeros.

Cebador presupone que el usuario conoce determinadas costumbres vinculadas con el mate, aunque sus creadores aseguraron haber recibido mensajes desde países como Brasil, Uruguay y Chile.

Tras tres años dedicados al proyecto, el equipo todavía no definió cuál será su próximo videojuego. Entre las posibilidades aparece incluso una segunda parte de Cebador, aunque primero pretenden desarrollar producciones más pequeñas y explorar nuevas ideas.