REDACCIÓN ELONCE
Quince jóvenes de Estación Las Garzas fueron convocados para participar del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María en enero de 2027. Su profesora contó a Elonce que necesitan reunir fondos para afrontar el traslado, la vestimenta y las capacitaciones.
Un grupo de 15 jóvenes bailarines de Estación Las Garzas, una pequeña localidad entrerriana de aproximadamente 500 habitantes, fue convocado para participar del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2027, uno de los encuentros tradicionales más importantes del país. La delegación tiene previsto presentarse el 17 de enero en Córdoba, pero necesita reunir alrededor de 4,5 millones de pesos para completar los gastos del viaje, la vestimenta y las capacitaciones.
Los integrantes del grupo visitaron los estudios de Elonce, donde realizaron una demostración de sus habilidades folclóricas y compartieron la expectativa por representar a Entre Ríos en un escenario de alcance nacional.
La profesora Soledad Acosta y Eliana Collau, madre de una de las bailarinas, explicaron que las familias organizaron distintas actividades solidarias para recaudar fondos. Aunque ya consiguieron una parte importante del presupuesto, todavía necesitan colaboración para concretar la experiencia.
Acosta explicó que la delegación estará integrada por 15 jóvenes y que ella viajará como responsable del grupo. “Vamos a formar parte de la delegación de Entre Ríos, donde participan aproximadamente entre 500 y 600 bailarines”, contó a Elonce.
La representación provincial incluirá participantes de diferentes localidades, entre ellas Victoria, Hernández, General Ramírez, Feliciano y Nogoyá.
El grupo de Estación Las Garzas se incorporó a un proyecto artístico de alcance nacional, que reúne a bailarines de distintas provincias para participar en las presentaciones del tradicional festival cordobés.
La docente explicó que la invitación llegó gracias a la colaboración de un profesor de Hernández. “Queremos agradecer al profesor Javier, de Hernández, porque gracias a él nos llegó la invitación para sumarnos al proyecto”, destacó.
La oportunidad representa una experiencia especial para los jóvenes, que podrán compartir escenario con bailarines de diferentes puntos del país.
Cuándo viajarán y qué día se presentarán
La delegación tiene previsto partir desde Estación Las Garzas durante la madrugada del 13 de enero de 2027, con el objetivo de llegar a Córdoba ese mismo día “porque tenemos la primera reunión de profesores con el director general del proyecto, Chino Zamora”, explicó Acosta.
La presentación de los jóvenes entrerrianos está prevista para el 17 de enero, durante una de las jornadas del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María.
La profesora aclaró que su grupo participará en una sola noche del espectáculo, mientras que otras delegaciones entrerrianas tendrán presentaciones en fechas diferentes.
Antes de llegar al escenario, los bailarines deberán completar una serie de ensayos y capacitaciones para preparar las coreografías.
Cómo se preparan para bailar en el festival
La preparación comenzó meses antes de la presentación, con encuentros destinados a aprender las coreografías y coordinar el trabajo con las demás delegaciones.
Acosta contó que los jóvenes ya participaron de una primera capacitación en General Ramírez, donde recibieron instrucciones de profesores provenientes de Jesús María. Y el próximo encuentro de capacitación está previsto para el 20 de diciembre en la misma localidad, donde continuarán trabajando sobre las coreografías que formarán parte del espectáculo.
Estas instancias representan un gasto adicional para las familias, que deben afrontar tanto el costo de participación como el traslado desde su localidad.
Necesitan $4,5 millones para concretar el viaje
Uno de los principales desafíos que enfrenta el grupo es reunir el dinero necesario para afrontar todos los gastos.
Según explicó Acosta, el presupuesto total ronda los 7 millones de pesos, de los cuales todavía resta conseguir aproximadamente 4,5 millones. “Venimos haciendo eventos, ventas de pollo, rifas y muchas actividades, pero todavía nos están faltando más o menos cuatro millones y medio”, detalló.
La profesora explicó que una parte importante del presupuesto corresponde al transporte. El alquiler de la combi para viajar a Jesús María tiene un costo aproximado de 2,8 millones de pesos, ida y vuelta.
A esa cifra deben sumarse los gastos de vestimenta, materiales y elementos específicos que utilizarán durante las presentaciones. “Nos está faltando comprar tela para la vestimenta de los chicos, que ya está encargada. También necesitamos cintos especiales que llevan las siete mujeres del grupo”, indicó.
Cuánto cuesta la última capacitación
Además del viaje a Córdoba, los bailarines deberán afrontar los gastos correspondientes al encuentro de preparación previsto para diciembre.
Acosta explicó que la capacitación del 20 de diciembre tendrá un costo de 18.000 pesos por participante "porque ocupamos las instalaciones del polideportivo de Ramírez durante todo el día”, señaló.
También indicó que el traslado desde Estación Las Garzas hasta General Ramírez representa un gasto adicional de aproximadamente 480.000 pesos por el alquiler de una combi.
La docente explicó que estos compromisos económicos se suman a los gastos del viaje principal y dificultan la organización de las familias.
Pese a las complicaciones, destacó que el grupo continúa trabajando para conseguir los recursos necesarios.
La colaboración de una comunidad de 500 habitantes
Estación Las Garzas es una pequeña comunidad entrerriana donde viven aproximadamente 500 personas.
La profesora explicó que, desde que recibieron la convocatoria, las familias comenzaron a organizar actividades para recaudar fondos. Entre las iniciativas mencionó ventas de pollo, rifas y diferentes eventos comunitarios. También destacó el acompañamiento de la comuna de Las Garzas, que colaboró con distintos gastos y comprometió ayuda para cubrir la estadía de los jóvenes durante su permanencia en Córdoba.
Sin embargo, la colaboración obtenida hasta el momento no alcanza para completar el presupuesto.
Solicitaron ayuda a organismos provinciales
Durante la entrevista, Acosta contó que las familias también buscaron apoyo institucional para afrontar los costos.
Según indicó, enviaron notas a organismos vinculados con el área de Cultura de la provincia para solicitar colaboración. “Hemos golpeado puertas, hemos mandado cartas y también enviamos una nota a Cultura”, relató.
Desde el programa Nunca Es Tarde, que se emite por Elonce, destacaron la importancia de que los jóvenes puedan representar a Entre Ríos en el festival y alentaron a las autoridades provinciales a acompañar la iniciativa.
La profesora explicó que el grupo continúa gestionando recursos mientras avanza con los preparativos artísticos.
Cómo colaborar con los bailarines de Las Garzas
Durante su visita a Elonce, los integrantes de la delegación compartieron los datos de una cuenta para recibir aportes económicos.
Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de una transferencia a este alias: lasgarzastusuy2027 a nombre de Paula María Vaca.
La profesora explicó que cualquier colaboración resulta importante para acercarse al objetivo de reunir los fondos restantes. “Por más chiquita que sea la donación, todo sirve. Desde ya, muchísimas gracias, porque todo cuesta”, expresó.
Los jóvenes cerraron su participación con una demostración de baile folclórico y la expectativa de poder presentarse en el escenario de Jesús María.
Para los integrantes de esta pequeña comunidad entrerriana, la convocatoria representa una oportunidad de compartir sus tradiciones y formar parte de uno de los principales encuentros de música y danza popular del país.