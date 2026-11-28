El programa de atención ciudadana del Gobierno provincial desplegó una jornada en el Polideportivo del barrio, con trámites, controles de salud y asesoramiento de distintos organismos en un mismo lugar, sin turno previo y de manera gratuita.
El Gobierno de Entre Ríos realizó este viernes 27 de noviembre un nuevo operativo del programa Entre Ríos con Vos en el Polideportivo del barrio José Hernández de Paraná. Entre las 14 y las 17, vecinas y vecinos accedieron a más de 25 servicios de distintas áreas del Estado provincial, sin sacar turno y a contraturno del horario habitual de atención en Casa de Gobierno.
Entre Ríos con Vos es una iniciativa de la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, que busca acercar el Estado a los barrios y localidades de la provincia con jornadas territoriales donde varios organismos atienden en simultáneo.
Durante la jornada se ofrecieron trámites de DNI, pasaporte y partidas; control del carnet y aplicación de vacunas del calendario; control de presión arterial, promoción de la salud bucal, nutrición infantil y prácticas con simulador de RCP; información sobre becas y trámites educativos; asesoramiento de ENERSA y ATER sobre boleta digital y regularización de deudas; consultas al IAPV; programas sociales del Ministerio de Desarrollo Humano; gestiones vinculadas al Certificado Único de Discapacidad; y acompañamiento para crear la Identidad Digital y operar en la plataforma Mi Entre Ríos.
“Hay más de 25 servicios que estamos ofreciendo a la comunidad en este nuevo operativo, que lo que busca es acercar los servicios de la Provincia a los vecinos. Estamos contentos de estar de nuevo cerca de la gente, a contraturno del horario que tenemos todos los días en Casa de Gobierno, para que el vecino de Paraná pueda acercarse y hacer sus trámites”, afirmó el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza.
Por su parte, el director general de Relaciones Institucionales y Comunidades, Leandro Jacobi, destacó: “Por ahí un vecino que a la mañana está trabajando y no pudo hacer ese trámite en otro lado, viene acá. Y más allá de esto, a través de Mi Entre Ríos seguimos sumando cada vez más trámites para que no haga falta ir en papel ni de manera presencial a hacer un trámite con la Provincia”.
En el operativo participaron, entre otros, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, los ministerios de Desarrollo Humano y de Salud, el Registro Civil, el COPNAF, el IPRODI, el Consejo General de Educación, ENERSA, ATER, el Instituto Becario, el IAPV, la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación y la UADER.
El programa recorre distintos barrios de Paraná cada 15 días y llega una vez por mes a otras localidades entrerrianas. Las próximas fechas, lugares y horarios se publican en portal.entrerios.gov.ar/entreriosconvos y en las redes oficiales @gobiernoer y @participacionyatencioner.