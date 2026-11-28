Una pierna ortopédica se convirtió en un elemento central de la investigación por el femicidio de Florencia Ferreyra, una mujer de 92 años, ocurrido durante la madrugada del 21 de noviembre en un departamento del barrio 432 Viviendas de Cipolletti, provincia de Río Negro. Su nieto, Damián Bongiovani, de 32 años, fue imputado por homicidio triplemente agravado y quedó en prisión preventiva por un año.

Durante la audiencia de formulación de cargos realizada este viernes, según publicó Diario Río Negro, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que la prótesis que utilizaba el acusado habría sido empleada para agredir mortalmente a su abuela, con quien compartía la vivienda.

Bongiovani tiene una discapacidad motriz como consecuencia de un accidente ferroviario ocurrido tiempo atrás en Neuquén, en el que perdió una pierna y una mano.

Una prótesis bajo custodia judicial

Durante la audiencia, el defensor oficial Horacio Briges Doyhenard solicitó la devolución de la pierna ortopédica al considerar que formaba parte del cuerpo de su asistido. Sin embargo, la Fiscalía se opuso al planteo por entender que podría tratarse del elemento utilizado en la agresión.

El juez de Garantías Juan Pedro Puntel resolvió que la prótesis permaneciera bajo custodia judicial para realizar las pericias correspondientes y determinar su eventual vinculación con el crimen.

Asimismo, dispuso que el sistema de Salud proveyera otra prótesis al imputado, quien ingresó a la sala de audiencias con muletas.

Damián Bongiovani, acusado por el femicidio de su abuela (foto Diario Río Negro)

La hipótesis de la Fiscalía sobre el femicidio

La acusación fue presentada por la fiscal Eugenia Vallejos, la fiscal adjunta Yesica Montenegro y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, quienes situaron el crimen entre la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de noviembre.

Según la hipótesis fiscal, Bongiovani habría aprovechado la ausencia de su padre y la movilidad reducida de su abuela para ingresar a su dormitorio con fines de robo. Allí habría golpeado y sofocado a la mujer, quien sufrió múltiples lesiones.

Tras el ataque, el sospechoso se habría retirado de la vivienda con dinero en efectivo, joyas, un teléfono celular y documentación personal de un familiar.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuraron el informe médico forense, las actuaciones policiales, las pericias del Gabinete de Criminalística y alrededor de diez testimonios de vecinos y familiares que ubicaron al acusado en el lugar.

Ordenaron un año de prisión preventiva

El Ministerio Público Fiscal imputó a Bongiovani como presunto autor de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido para asegurar otro delito (criminis causa) y por mediar violencia de género, conforme a los incisos 1, 7 y 11 del artículo 80 del Código Penal.

La defensa cuestionó que la acusación no contemplara la discapacidad del imputado, solicitó que no se formularan los cargos y pidió excluir los agravantes de femicidio y criminis causa. También rechazó la prisión preventiva al considerar que no se habían acreditado riesgos procesales.

Como medidas alternativas, propuso la utilización de una tobillera electrónica, presentaciones periódicas ante la oficina judicial y la prohibición de acercamiento a los testigos y al domicilio donde ocurrió el hecho.

Finalmente, el juez Puntel admitió la formulación de cargos en los términos solicitados por la Fiscalía, ordenó un año de prisión preventiva para Bongiovani y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.