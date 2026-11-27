La Cámara de Casación Penal de Concordia rechazó la prisión domiciliaria de Gustavo Brondino, de 55 años, único imputado por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, ocurrido en octubre de 2025 en Gobernador Mansilla, departamento Tala. El acusado continuará alojado en la Unidad Penal de Gualeguay.

La resolución ratificó la medida adoptada en octubre por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, quien había confirmado lo dispuesto por la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Cabrera.

Brondino, conocido como “Pino”, permanece bajo prisión preventiva desde octubre de 2025. Inicialmente estuvo alojado en la Jefatura Departamental de Policía de Tala y posteriormente fue trasladado al establecimiento penitenciario de Gualeguay.

Las pruebas contra Gustavo Brondino

La fiscal Emilse Reynoso, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, brindó detalles a Entre Ríos Ahora sobre el avance de la investigación y los elementos probatorios incorporados al expediente.

Las últimas comunicaciones de Daiana permitieron establecer un vínculo con Brondino y motivaron el primer allanamiento en su domicilio, realizado el domingo 5 de octubre de 2025, dos días antes del hallazgo del cuerpo de la joven.

Entre las evidencias recolectadas, la fiscal confirmó el hallazgo de material genético de Mendieta en un elemento perteneciente a la camioneta del imputado, que fue encontrado durante un allanamiento posterior.

“Al reconstruir los movimientos del imputado, pudimos advertir que elementos del vehículo no se hallaban en el vehículo al momento del secuestro, sino que fueron llevados a otro lugar”, explicó Reynoso.

La funcionaria judicial precisó que se trataba de un plástico que cubría la caja de la camioneta, sobre el cual se encontró material genético. Consideró que el desplazamiento de ese elemento constituyó un acto de entorpecimiento de la investigación.

El celular de Daiana nunca fue encontrado

Reynoso confirmó que el teléfono celular de la víctima continúa desaparecido. Ante esta situación, los investigadores realizaron un duplicado de la tarjeta SIM para recuperar información de interés para la causa.

“Se encontró información, y lo que se está haciendo ahora es analizar esa información juntamente con el resultado pericial del teléfono celular de quien está imputado”, explicó.

Respecto de la eventual participación de otras personas, la fiscal indicó que las pruebas reunidas hasta el momento apuntan a Brondino, aunque aclaró que no puede descartarse ninguna posibilidad mientras continúe la investigación.

“Todas esas líneas investigativas, que la defensa aportó en la búsqueda de evidencias para intentar desincriminar a su defendido, todas esas líneas se desacreditaron. Todos los elementos colectados lo sindican al imputado”, sostuvo.

Brondino podría enfrentar una pena de prisión perpetua

La causa fue calificada como homicidio doblemente agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género y por alevosía, delitos que contemplan una pena de prisión perpetua.

Reynoso también confirmó que Brondino no prestó declaración. “Es un derecho que tiene, guardar silencio. En este y en todos los casos, es obligación del Ministerio Público Fiscal acreditar la ocurrencia y la autoría de los hechos”, señaló.

En cuanto a la elevación a juicio, la fiscal explicó que durante una audiencia realizada el 3 de junio solicitó una prórroga de 60 días para completar la incorporación de evidencias y comenzar a trabajar en la remisión de la causa. El proceso deberá resolverse mediante un juicio por jurados.

El femicidio de Daiana Mendieta

Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, salió de su vivienda en Gobernador Mansilla alrededor de las 20 del viernes 3 de octubre de 2025. Desde entonces, su familia perdió contacto con ella y comenzó una búsqueda que se extendió durante cuatro días.

El martes 7 de octubre, la joven fue encontrada sin vida en el interior de un pozo de agua abandonado, ubicado en una propiedad deshabitada a unos seis kilómetros de la localidad.

La investigación permitió identificar a Brondino como principal sospechoso, quien permanece detenido desde entonces y es el único imputado por el femicidio.