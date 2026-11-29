Evangelina Anderson respondió consultas de sus seguidores en Instagram y habló sobre su presente sentimental. La modelo confirmó que está soltera y utilizó una palabra para describir su vida íntima: “Celibato”.

La respuesta surgió cuando un usuario le preguntó cuánto tiempo llevaba sin tener relaciones sexuales. Aunque contestó la consulta, no precisó una fecha ni indicó cuándo había sido su último encuentro.

Según publicó TN, previamente otra persona le había preguntado si estaba de novia. Anderson respondió “Noooo” y descartó así que actualmente se encuentre en una relación.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre sus hijos

Durante el intercambio, Evangelina Anderson también recibió una pregunta sobre dónde encuentra la felicidad. Para responder, eligió una fotografía junto a sus hijos Bastian, Lola y Emma.

“Cuando estoy con ellos”, escribió al acompañar la imagen. Los tres son fruto de su relación con Martín Demichelis y tuvieron un lugar destacado entre las respuestas que compartió.

Las consultas combinaron cuestiones personales con otras vinculadas con su actividad profesional. La modelo aprovechó ese espacio para anticipar algunas decisiones sobre los próximos meses.

Rechazó propuestas para el verano y prepara su regreso a la televisión

Anderson contó que recibió ofertas para trabajar durante la temporada en Villa Carlos Paz y Mar del Plata, pero decidió no aceptarlas. Explicó que tiene previsto desarrollar otra actividad en la ciudad de Buenos Aires.

“Me ofrecieron Carlos Paz y Mardel pero voy a hacer otra cosa en Buenos Aires que me tiene muy emocionada. Ya les contaré”, expresó. Por el momento, mantuvo en reserva los detalles de esa propuesta.

Evangelina Anderson también adelantó que volverá a la televisión y respondió “¡¡¡Siii prontoooo!!!” cuando le consultaron por esa posibilidad. Su recorrido reciente incluye participaciones en Cortá por Lozano, MasterChef Celebrity y Los 8 escalones.