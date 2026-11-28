Tiago PZK reveló que quiere ser papá con La Joaqui en 2027 y sorprendió al contar sus proyectos familiares junto a la cantante. El músico atraviesa un gran momento sentimental y aseguró que ya tomó la decisión de convertirse en padre.

Durante una entrevista con Gabino Silva, el artista expresó su deseo de tener tres hijos. "Quiero tener tres. El año que viene será el primero, ya lo decidí. Me gustaría que sea varón. Pasa que mi señora ya tiene dos nenas y también quiere un nene", manifestó, según publicó TN.

Además, destacó la personalidad de su pareja y la influencia que tiene en su vida. "A mí me enamora la mentalidad de las personas, cuando proyectan, trabajan y saben lo que quieren. Ella me incentiva y me motiva a ser mejor", aseguró.

La historia de amor entre Tiago PZK y La Joaqui

El cantante recordó que conoció a la artista varios años antes de iniciar su relación sentimental. "Fue hace muchos años, en el ámbito del trap. Hablamos mucho tiempo, pero cortamos cabida por cuestiones de la vida. Nunca más la vi. Ahora estoy muy enamorado", confesó.

Por su parte, La Joaqui también había manifestado públicamente su intención de formar una familia tras su separación de Luck Ra. "Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo", expresó a fines de septiembre, cuando habló sobre su nueva relación.

En aquella oportunidad, la cantante también respondió a quienes cuestionaron la rapidez con la que había iniciado otro vínculo sentimental. "En realidad no fue de un día para el otro. Fueron dos meses, cinco mentiras, cuatro faltas de respeto públicas. Pero supongo que el ‘un día para el otro’ le queda más cómodo a la narrativa", sostuvo, sin brindar mayores detalles sobre su separación del músico cordobés.