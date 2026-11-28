La conductora de MasterChef Celebrity recordó el diagnóstico que recibió en julio de 2023 y reflexionó sobre su enfermedad durante una conversación con Elizabeth Vernaci.
Wanda Nara volvió a hablar públicamente sobre la leucemia mieloide crónica que le diagnosticaron en julio de 2023. Durante una reciente emisión de MasterChef Celebrity, la conductora reflexionó sobre su enfermedad y aseguró que no cambiaría nada de su historia personal.
El momento se produjo cuando Elizabeth “La Negra” Vernaci le preguntó qué deseo pediría si tuviera la posibilidad de modificar algún acontecimiento de su vida.
“Yo no soy muy de pedir que las cosas cambien porque siento que todo pasa por algo. Yo la verdad que no cambiaría nada”, expresó Nara.
Luego, hizo referencia a su diagnóstico y agregó: “Ni siquiera mi enfermedad. Agradezco que me tocó a mí y no a mis hijos”. Sus palabras conmovieron a Vernaci, quien manifestó que compartiría ese sentimiento respecto de su propio hijo.
Cómo fue el diagnóstico de Wanda Nara
La conductora fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica en julio de 2023, cuando todavía estaba en pareja con Mauro Icardi y alternaba su residencia entre Argentina y Turquía.
La enfermedad fue detectada a partir de un chequeo médico de rutina, en el que los especialistas advirtieron alteraciones en sus valores sanguíneos. Posteriormente, recibió el diagnóstico en Fundaleu, institución especializada en enfermedades hematológicas.
Si bien la información había trascendido previamente en los medios de comunicación, Nara confirmó públicamente su diagnóstico hacia finales de aquel año mediante una publicación en Instagram, donde compartió un comunicado médico.
“Desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado”, indicó entonces la institución.
El parte también precisó que la paciente realizaba estudios periódicos en Argentina y Turquía para controlar la evolución de la enfermedad.
Qué es la leucemia mieloide crónica
La leucemia mieloide crónica es una enfermedad hematológica caracterizada por la producción descontrolada de determinados glóbulos blancos. A diferencia de otras formas de leucemia, generalmente presenta una evolución más lenta y, con el tratamiento adecuado, muchos pacientes pueden mantener una vida activa.
Desde que recibió el diagnóstico, Wanda Nara continuó con sus compromisos profesionales y encabezó programas televisivos como MasterChef y Love is Blind Argentina.
Además, incursionó en la música y participó en diferentes producciones audiovisuales, entre ellas una serie y una película.