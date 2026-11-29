Una conductora perdió el control de su auto en Paraná y protagonizó un choque que afectó a dos vehículos estacionados. Tras el siniestro, fue sometida a un control de alcoholemia que dio positivo.

El episodio ocurrió en la intersección de Gardel y San Martín. La mujer, de 51 años, conducía un Chevrolet Onix y circulaba por Gardel en sentido oeste-este.

Según informó la Policía, la conductora manifestó que perdió el control del rodado antes del impacto. Personal policial intervino en el lugar en el marco de un operativo de prevención y seguridad.

Una moto y otro auto resultaron afectados

El Chevrolet Onix chocó contra una motocicleta Motomel C110 que estaba estacionada sobre el cordón sur. Ese fue el primer vehículo alcanzado, de acuerdo con la secuencia informada.

A raíz del impacto también resultó dañado un Peugeot 408. El automóvil se encontraba estacionado junto a la motocicleta en ese sector de Paraná.

De esta manera, el siniestro involucró al auto de la conductora y a los dos rodados que permanecían estacionados. La intervención policial permitió recabar el relato de la mujer sobre lo ocurrido.

El test de alcoholemia arrojó 1,81 g/l

Personal de Tránsito Municipal realizó el control de alcoholemia a la conductora. La prueba arrojó un resultado de 1,81 gramos de alcohol por litro de sangre.

Luego de constatar ese valor, los agentes retuvieron el Chevrolet Onix. La medida se adoptó durante el procedimiento realizado en el lugar del choque.

Además del auto, se retuvo la licencia de conducir de la mujer. Así concluyó la intervención de los agentes de Tránsito en el siniestro registrado en Paraná.