Tres personas mayores de edad fueron detenidas en Concordia durante una serie de allanamientos por una investigación de narcomenudeo. Los procedimientos permitieron secuestrar 108 envoltorios de cocaína y otros elementos de interés para la causa.

Los operativos se desarrollaron en cuatro viviendas ubicadas en las inmediaciones de las calles Moreno y Néstor Garat. El despliegue policial comenzó alrededor de las 19.30, de acuerdo con la información difundida.

Según el parte policial, las órdenes fueron dispuestas por la jueza de Garantías María G. Sero, a solicitud del fiscal Fabio Zabaleta. La ejecución estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas.

Qué encontraron durante los allanamientos

El principal secuestro consistió en 108 envoltorios con clorhidrato de cocaína. Los efectivos también incautaron un envoltorio de marihuana durante las requisas realizadas en Concordia.

Entre los elementos encontrados había recortes de nailon con formas circulares, precintos y bolsas tipo camiseta. También se secuestraron tijeras y una balanza de precisión.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos, según informó la Policía. Los objetos incautados quedaron vinculados con la investigación sobre la presunta comercialización de estupefacientes.

Tres detenidos a disposición de la Justicia

Además de las sustancias y los elementos de fraccionamiento, los agentes secuestraron nueve teléfonos celulares. También encontraron dinero en efectivo, cuyo monto no fue precisado en el parte.

Como resultado de los cuatro allanamientos en Concordia, fueron detenidas tres personas mayores de edad. Todas quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

La causa es impulsada por la fiscalía que solicitó las medidas. Los secuestros y las detenciones formaron parte del mismo operativo desarrollado en la zona de Moreno y Néstor Garat.